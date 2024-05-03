Штраф можно избежать? Что делать, если у авто нет дневных ходовых огней

Следует привыкнуть к новым правилам, которые начали действовать с 1 мая

Изменения в правилах дорожного движения в Украине всегда вызывают некоторые вопросы среди водителей. Одно из таких изменений — обязательное использование ближнего света фар за пределами населенных пунктов, которое стало актуальным с 1 мая. Нововведение может показаться не совсем удобным, оно направлено на обеспечение безопасности для всех участников дорожного движения. Доказано, что оно уменьшает количество аварий на 5-15%.

Это решение направлено на приближение украинских стандартов к европейским нормам. Однако возникает вопрос, что делать, если ваш автомобиль не оснащен дневными ходовыми огнями? Нельзя игнорировать этот вопрос, ведь согласно новым правилам водители должны включить ближний свет фар, если в автомобиле нет дневных ходовых огней. Избежать штрафа в любом случае не получится.

Но есть некоторые возможности настроить ваш автомобиль таким образом, чтобы избежать проблем. Многие автомобили имеют функцию автоматического включения дневных ходовых огней вместе с запуском двигателя. Для активации этой функции обычно нужно проверить настройки электронной системы автомобиля и найти пункт, отвечающий за дневные ходовые огни. Обычно эта информация содержится в руководстве по эксплуатации.

Дневные ходовые огни или ближний свет фар: что выбрать

Выбор между ближним светом и дневными ходовыми огнями вне города днем может зависеть от нескольких факторов, включая погодные условия, состояние дороги и рекомендации производителя автомобиля.

Обычно в ясную погоду на хорошо освещенной дороге можно использовать дневные ходовые огни. Они способствуют лучшей видимости вашего автомобиля для других водителей и пешеходов, что увеличивает безопасность на дороге.

Если сравнивать эти 2 вида средств для освещения, в дневное время лучше использовать дневные ходовые огни, ведь они тратят меньше энергии, приводят к меньшей нагрузке на генератор, и их не нужно так часто менять как лампы ближнего света. А еще – дневные ходовые огни могут включаться автоматически, а ближний свет фар – только вручную.

Однако если погодные условия неблагоприятны (например, дождь или туман), или если дорога плохо освещена, лучше воспользоваться ближним светом фар. Оно поможет улучшить видимость перед вами и будет способствовать предотвращению возможных аварий. Можно использовать противотуманные фары, но только дополнительно. Они не заменяют свет фар.

Ранее Телеграф писал, что украинских водителей в Польше штрафуют на 800 злотых. Об этом нюансе мало кто знает.