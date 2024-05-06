Розгатив "Крузак" посеред ночі: на Тернопільщині водій покатався на чотири штрафи

Вирішив проїхатися у комендантську годину і тепер ще довго не сяде за кермо

Під час вечірнього патрулювання на відрізку траси М-19 Доманове — Тереблече у Тернопільській обл., патрульні помітили Тойоту, яка кудись поспішала у комендантську годину. Поліцейські спробували зупинити авто, але водій кинувся навтьоки.

Патрульні, миттєво зреагувавши, розпочали переслідування автомобіля. Проте, у спробі втечі, водій втратив контроль над авто, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувшись з ліхтарем.

Інспектори виявили за кермом молодика, що виглядав суттєво п'яним. Драгер підтвердив підозри, показавши 1,44 проміле алкоголю. Крім того, виявилося, що чоловік не має при собі водійського посвідчення і загалом права керування транспортним засобам. Отже, вечірня прогулянка вилилася у три протоколи та постанову: за кермування без водійських прав та у стані сп'яніння, за відмову зупинитися, за порушення ПДР, що спричинило пошкодження дорожніх споруд.

На щастя, у цій пригоді обійшлося без потерпілих, а горе-керманичем, не лише порушив правила дорожнього руху, але й викликав потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху та пішоходів. Тепер йому загрожує щонайменше суттєвий штраф.

Раніше "Телеграф" розповідав, про посадовця з ТЦК, який мобілізував авто. Йому тепер загрожує до 12 років за гратами.