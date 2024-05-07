Навіщо в СРСР зливали пальне в канави: дивна схема "навару"

Чи було таке насправді

Злив півбака в лісосмузі, але залишився у плюсі. Водії з колишнього СРСР нерідко розповідали такі історії, аргументуючи тим, що бензин і так коштував копійки.

Спробуймо трохи розібратися і зрозуміти, чому раніше пальне зливали в канави, якщо зараз воно на вагу золота.

У радянські часи усі заправки були державними, а отже, держава регулювала ціни на пальне, і це траплялося досить рідко. Найпоширенішим видом пального був дизель. Але його заправляли переважно у вантажівки та сільгосптехніку. Отже, і попит на нього теж йшов лише від держави. Стати власником вантажівки було практично неможливо, а легковики випускалися із бензиновими двигунами.

Навіщо зливали пальне

Оскільки відпускали дизель на заправках по талонах, заробити водії могли тільки "накрутивши" пробіг. А для цього потрібно було привести до спільного знаменника цифри на панелі та літри в баку, і зайва солярка опинялася у найближчій канаві.

Схема успішно працювала до початку перебудови, доки на дорогах не почали з’являтися машини на дизельних двигунах. Тоді дизель відпустили у вільний продаж, а заразом і ціни на нього.

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