Что будет, если не пройти техосмотр: кого касается требование в 2024 году и сколько это стоит

Некоторым ТО нужно проходить ежегодно, другим – дважды в год

Во многих странах мира существует закон, обязывающий водителей всех транспортных средств проходить периодический техосмотр. В Украине раньше он тоже существовал, однако являлся причиной тотальной коррупции в этой процедуре. Потому несколько лет назад его отменили.

Теперь же депутаты обсуждают возможность возвращения обязательного техосмотра для всех, хотя, вероятно, это произойдет только после отмены военного положения. Сейчас существует четкий перечень транспортных средств, которым нужно обязательно проходить ТО. О нем, а также ценах на услугу, сегодня и расскажем.

Какие транспортные средства должны проходить техосмотр

Есть несколько видов транспортных средств, которые должны проходить ТО каждый год или дважды в год. В частности, грузовики весом более 3,5 тонн, а также прицепы — ежегодно. Кроме того, транспорт, перевозящий опасные грузы, должен проходить ТО дважды в год.

Некоторым владельцам легковых автомобилей также нужно проходить техосмотр. Это автомобили, которые используются для пассажирских перевозок, например, такси. Но только те авто, которые имеют возраст более 2 лет.

Сколько стоит техосмотр в Украине

Как выяснил "Телеграф", техосмотр легкового автомобиля в зависимости от города стоит от 1000 грн. За эту же процедуру, но для грузового авто весом до 3,5 тонн нужно будет заплатить примерно так же. С весом авто увеличивается и стоимость его техосмотра. Подробнее о стоимости этой процедуры смотрите в инфографике:

Больше читайте в материале "Телеграф": Техосмотр авто в Украине: что изменится в 2024 году, кому нужно пройти и сколько это стоит.

Как писал "Телеграф" ранее, как продлить срок службы автомобиля. Для этого должно проходить техосмотр.