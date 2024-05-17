Що буде, якщо не пройти техогляд: кого стосується вимога у 2024 році і скільки це коштує

Декому ТО потрібно проходити щороку, іншим — двічі на рік

У багатьох країнах світу існує закон, що зобов’язує водіїв всіх транспортних засобів проходити періодичний техогляд. В Україні раніше він теж існував, проте був причиною тотальної корупції в цій процедурі. Тому кілька років тому його скасували.

Тепер ж депутати обговорюють можливість повернення обов’язкового техогляду для всіх, хоча, ймовірно, це станеться лише після скасування воєнного стану. Зараз же існує чіткий перелік транспортних засобів, яким потрібно обов’язково проходити ТО. Про нього, а також ціни на послугу, сьогодні і розповімо.

Які транспортні засоби повинні проходити техогляд

Є кілька видів транспортних засобів, які мають проходити ТО щороку або двічі на рік. Зокрема, вантажівки вагою понад 3,5 тонни, а також причепи — щороку. Крім того, транспорт, який перевозить небезпечні вантажі, повинен проходити ТО двічі на рік.

Деяким власникам легкових авто також потрібно проходити техогляд. Це авто, які використовуються для пасажирських перевезень, наприклад, таксі. Але лише ті автівки, які мають вік понад 2 роки.

Скільки коштує техогляд в Україні

Як з’ясував "Телеграф", техогляд легкового автомобіля, залежно від міста, коштує від 1000 грн. За цю ж процедуру, але для вантажного авто вагою до 3,5 тонн, потрібно буде заплатити приблизно так само. З вагою авто збільшується і вартість його техогляду. Детальніше про вартість цієї процедури дивіться в інфографіці:

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Техогляд авто в Україні: що зміниться у 2024 році, кому потрібно пройти і скільки це коштує.

Як писав "Телеграф" раніше, як продовжити термін служби автомобіля. Для цього мало проходити техогляд.