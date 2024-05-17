По Киеву катается крутой Мерс с блатными номерами: сколько бы вам стоили такие же

Элитные номера нередко ассоциируются с особым статусом их обладателей

Всего пару дней назад МВД возобновило возможность оформления индивидуальных номерных знаков. А сегодня столице заметили непростое авто с крутыми номерами "КІЕВ".

Черный Mercedes-Benz GLE 350D с номерным знаком КІ7777ЕВ зарегистрирован в с. Гатном, Киевской обл. c 2022 года. Что интересно, ране на этих номерах катались Mercedes-Benz G 63 AMG и Mercedes-Benz G 500, также зарегистрированные в Гатном.

В ВМС также рассказали, что среди платных номерных знаков комбинация 7777 остается самой популярной. А вот модные когда-то четыре шестерки сдают позиции. Они даже существенно подешевели в конце прошлого года. Ранее 6666 стоили 36 тысяч гривен, сейчас – 12 тысяч гривен.

Как оформить индивидуальные номерные знаки

Заказать номера можно онлайн через "Кабинет водителя" или в любом сервисном центре МВД. Срок изготовления – до 40 дней, а получить можно на любом отделении "Новой почты".

Теперь о ценах: если обычные номера стоят около 350 грн (на авто) и 120 грн (на мотоциклы, мопеды, прицепы), то индивидуальные в зависимости от комбинации дотягивают до 96 тыс. грн. В частности, это знаки с комбинациями 0001, 0007 и 7777, как у мерседеса на видео.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве заметили легендарный реставрированный "Горбатый Запорожец".