Києвом катається крутий Мерс з блатними номерами: скільки б вам коштували такі самі

Елітні номери часто асоціюються з особливим статусом їх власників

Лише кілька днів тому МВС відновило можливість оформлення індивідуальних номерних знаків. А сьогодні столиці помітили непросте авто із крутими номерами "КІЕВ".

Чорний Mercedes-Benz GLE 350D з номерним знаком КІ7777ЕВ зареєстрований в с. Гатне, Київської обл. з 2022 року. Що цікаво, раніше на цих номерах каталися Mercedes-Benz G 63 AMG та Mercedes-Benz G 500, також зареєстровані у Гатному.

У ВМС також розповіли, що серед платних номерних знаків комбінація 7777 залишається найпопулярнішою. А ось модні колись чотири шістки здають позиції. Вони навіть суттєво подешевшали наприкінці минулого року. Раніше 6666 коштували 36 тисяч гривень, зараз – 12 тисяч гривень.

Як оформити індивідуальні номерні знаки

Замовити номери можна онлайн через "Кабінет водія" або у будь-якому сервісному центрі МВС. Термін виготовлення – до 40 днів, а отримати можна у будь-якому відділенні "Нової пошти".

Тепер про ціни: якщо звичайні номери коштують близько 350 грн. (на авто) та 120 грн. (на мотоцикли, мопеди, причепи), то індивідуальні залежно від комбінації дотягують до 96 тис. грн. Зокрема, це знаки з комбінаціями 0001, 0007 та 7777, як у мерседеса на відео.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві помітили легендарний реставрований "Горбатий Запорожець".