Парковщикам запретили задерживать и эвакуировать авто: подробности нового законопроекта

Право эвакуировать авто будут только полицейские

Законопроект о полномочиях инспекторов по парковке в среду, 22 мая, прошел голосование в Верховной Раде Украины. "За" проголосовали 234 народных избранника.

Об этом в своем телеграмм-канале пишет народный депутат Украины Ярослав Железняк. Законопроект был проголосован в первом чтении. Далее он должен пройти стадию второго чтения и голосования за основу и в целом.

Подробности законопроекта

Согласно документу теперь инспекторы не имеют права временно задерживать транспортные средства. Ранее общественность жаловалась, что автомобили, оставленные во время воздушной тревоги, мгновенно эвакуировались, хотя их водители вынуждены были нарушать правила парковки, чтобы уберечь жизнь.

В пояснительной записке говорится, что в первую очередь водители, слышащие уведомления о воздушной тревоге, должны беспокоиться о собственной безопасности, а не о соблюдении Правил дорожного движения.

Поэтому теперь такие права будут только у представителей Нацполиции. То есть в случае, когда автомобиль будет существенно препятствовать дорожному движению, на место будут вызывать представителей полиции, а те уже будут эвакуировать авто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре дорожник оригинально отомстил водителю, парковавшему авто на тротуаре во время ремонта. Так что не шутите с людьми на спецтехнике.