Как переписать авто на другого человека не выходя из дома и через несколько минут: пошаговая инструкция

Процедура максимально проста и ясна.

В Украине после 18 мая заработал новый закон о мобилизации, согласно которому у граждан, владеющих 2 и более автомобилями, подходящими для нужд ВСУ, могут их изымать. Это предусмотрено пунктом о военно-транспортном долге граждан.

В связи с этим многие решили переписать свой второй автомобиль на жену, тещу, тестя и т.д. В основном переписывают на родственников и не скрывают, что это из-за закона о мобилизации. Одни выбирают часовые стояния в очередях, которые возле Сервисного центра МВД собираются еще с 5 утра, другие же перерегистрируют авто в приложении "Дія".

Преимуществом перерегистрации авто в "Дії" является то, что эту процедуру можно сделать не выходя из дома, и весь процесс может занять около 15 минут (в редких случаях больше).

Единственное, за чем нужно будет выйти из дома — это по экспертному заключению. Однако вы можете сделать его заранее, в удобное время, ведь документ действителен 10 дней. Для этого следует обратиться в Экспертную службу МВД (обычно действует возле Сервисных центров) и пройти экспертное исследование.

Переходим к самой процедуре перерегистрации авто. Чтобы переоформить авто на другого человека, нужно обоим (и продавцу и покупателю), войти в портал "Дія" или залогиниться в приложении "Дія" на смартфоне. Тогда выберите пункт "Услуги" — "Перерегистрация" авто. В заявлении большинство пунктов заполняется автоматически, ведь почти вся информация "подтягивается" из реестров. Заполните только те пункты, которые остались пустыми. Затем подпишите документ, наложив на него электронную подпись. Покупатель автомобиля должен проверить все данные и наложить электронную подпись.

Через 15 минут (в редких случаях больше) и покупателю, и продавцу придет документ об утверждении заявки и электронный вариант свидетельства о регистрации. Далее продавец передает машину новому владельцу, а тот должен явиться вместе с автомобилем в Сервисный центр — там он получит новые номерные знаки и документы на автомобили.

Отметим, что 24-28 мая сервис по перерегистрации авто не будет работать. Сотрудники обновляют реквизиты, ведь услуга подорожала.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Ивано-Франковске водитель нарушил все, что только мог. Этим он насмешил всех вокруг. Опубликовано видео.