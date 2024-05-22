В Ивано-Франковске водитель насмешил всех вокруг: нарушил все, что только можно, а патрульные проехали мимо (видео)

Как говорится: "Смешно, но грешно".

Водители нарушают правила дорожного движения ежеминутно — кто-то умышленно, чтобы проехать быстрее или легче, другие даже не задумываются. Но некоторые водители просто асы в нарушении ПДД.

В частности, на днях в Ивано-Франковске водитель рассмешил всех вокруг, ведь за минуту смог нарушить сразу несколько правил дорожного движения. Соответствующее видео было опубликовано на странице avto_prodazh.ua в Инстаграмме.

Как видно на видео, водитель малиновой "девятки", выезжая с прилегающей к дороге территории, заезжает сразу на 2 полосы. Так он продолжает движение вплоть до небольшого островка. Игнорируя знак, показывающий направление движения, он пересекает двойную сплошную и становится поперек дороги. Это вводит в ступор водителей, двигающихся во встречном направлении. Но полицию, похоже, это совсем не смущает, ведь патрульные спокойно проезжают мимо.

"Поворот включает, едет медленно, уже хорошо", — комментируют под постом.

"Дорога есть, что еще нужно? На эти знаки некогда смотреть".

К слову, пересечение сплошной полосы грозит штрафом в 340 гривен. За игнорирование дорожных знаков предусмотрен такой же по размеру денежный штраф.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом водитель-неадекватка повредила другой автомобиль и нахамила владельцу. На вопрос "Для чего вам рот" водитель ответила очень оригинально.