Эксперт назвал вид топлива, который в Украине будет стоить дороже, чем в Европе

Украинцы – самые богатые?

В течение нескольких недель цены на топливо в Украине постоянно растут. Одни связывают это с законом о мобилизации, другие с повышением акцизов на горючее. Так это или нет, но на некоторых АЗС цены на бензин перешагнули отметку в 63 гривны.

Доктор экономических наук, ректор Донецкого национального университета имени Василия Стуса Илья Хаджинов рассказал, почему так происходит и чего ждать украинцам в краткосрочной перспективе. По мнению эксперта, цены на топливо в Украине, прежде всего, зависят от внутренней политики, передает Meta.ua.

Какой вид горючего будет самым дорогим

Как говорит доктор экономических наук, стоимость нефти в мире в последнее время сильно выросла. По состоянию на вторник, 24 мая, к примеру, баррель нефти стоит 80,71 доллара. Но, несмотря на это, власти все равно пытаются повысить акцизы — уже второй раз за этот год.

Эксперты критикуют такую позицию власти, потому что это существенно отразится не только на кошельках обычных украинцев, но и больно ударит по бизнесу. Ведь больше всего в цене взлетит сжиженный газ. После поднятия акциза он обойдется дороже, чем во всех странах Европы.

К тому же на рынке увеличивается спрос на топливо, которое пока остается дешевым. Поэтому продавцы постепенно увеличивают цены, чтобы резкое обновление цифр на стелах не так бросалось в глаза покупателям.

Ранее "Телеграф" писал, что автогаз в случае поднятия акцизов больно ударит по кошельку водителей. Цена автогаза в рознице может вырасти примерно на 3 гривны.