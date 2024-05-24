Експерт назвав вид пального, який в Україні коштуватиме дорожче, ніж в Європі

Українці — найбагатші?

Протягом кількох тижнів ціни на пальне в Україні невпинно ростуть. Одні пов’язують це з законом про мобілізацію, інші — з підвищенням акцизів на пальне. Так це чи ні, але на деяких АЗС ціни на бензин переступили позначку у 63 гривні.

Доктор економічних наук, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Ілля Хаджинов розповів, чому так відбувається, і чого чекати українцям у короткостроковій перспективі. На думку експерта, ціни на пальне в Україні перш за все залежать від внутрішньої політики, передає Meta.ua.

Який вид пального буде найдорожчим

Як каже доктор економічних наук, вартість нафти у світі останнім часом сильно зросла. Станом на вівторок, 24 травня, до прикладу, барель нафти коштує 80,71 долара. Та, попри це, влада все одно намагається підвищити акцизи — уже вдруге за цей рік.

Експерти критикують таку позицію можновладців, тому що це суттєво відіб’ється не лише на гаманцях звичайних українців, але й боляче вдарить по бізнесу. Адже найбільше у ціні злетить скраплений газ. Після підняття акцизу він коштуватиме дорожче, ніж в усіх країнах Європи.

До того ж на ринку збільшується попит на пальне, яке поки що залишається дешевим. Тому продавці помалу збільшують ціни, аби різке оновлення цифр на стелах не так впадало в око покупцям.

Раніше "Телеграф" писав, що автогаз у разі підняття акцизів боляче вдарить по гаманцю водіїв. Ціна автогазу у роздробі може зрости приблизно на 3 гривні.