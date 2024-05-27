При перерегистрации авто и выдаче водительских прав будут проверять данные о месте проживания и оцифровку лица

В процессе получения водительских прав и перерегистрации автомобиля могут быть внесены изменения

В Верховной Раде Украины готовятся принять важные изменения, касающиеся автовладельцев. В частности, профильный комитет рекомендовал одобрить законопроект №9504, касающийся доступа к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения.

Он был внесен еще в июле 2023 года, но только 23 мая 2024 профильный комитет парламента предоставил вывод о принятии документа за основу. Основной его целью является внесение изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус".

Что изменится в законодательстве

Согласно новому положению, территориальные органы Министерства внутренних дел Украины получат право доступа к информации из Демографического реестра при предоставлении административных услуг, связанных с оформлением права на управление транспортными средствами, их государственной регистрацией (перерегистрацией) и снятием с учета.

В частности, это будут:

имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);

дата рождения;

место рождения;

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица;

реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, виды на постоянное проживание, виды на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;

уникальный номер записи в Реестре;

оцифрованный образ лица.

Также по новым положениям, территориальные органы Министерства внутренних дел Украины получат право доступа к необходимой информации из различных информационных систем и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти и других государственных органов. В частности, доступ к Единому государственному демографическому реестру. Это позволит органам МВД проверять и получать актуальные данные, необходимые для предоставления административных услуг по регистрации (перерегистрации) или снятию с учета транспортных средств.

Это нововведение упростит процесс проверки необходимой информации, что значительно облегчит и ускорит процедуру предоставления административных услуг в сфере дорожного движения. Автовладельцам больше не нужно будет самостоятельно собирать и подавать большое количество документов, поскольку соответствующие органы смогут получить всю необходимую информацию непосредственно из Демографического реестра.

Ранее "Телеграф" писал о том, что нацгвардейцам разрешат стрелять по машинам на блокпостах. В частности, когда водитель не выполнил требования военнослужащего, осуществляющего контроль на КПП.