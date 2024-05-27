Під час перереєстрації авто та видачі водійських прав будуть перевіряти дані про місце проживання та оцифрування обличчя

У процесі отримання водійських прав та перереєстрації автомобіля можуть внести зміни

У Верховній Раді України готуються прийняти важливі зміни, що стосуються автовласників. Зокрема, профільний комітет рекомендував схвалити законопроєкт №9504, який стосується доступу до інформації, необхідної для надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху.

Він був внесений ще у липні 2023 року, але лише 23 травня 2024 року профільний комітет парламенту надав висновок про прийняття документа за основу. Основною його метою є внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Що зміниться у законодавстві

Згідно з новими положеннями, територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України отримають право доступу до інформації з Демографічного реєстру під час надання адміністративних послуг, пов'язаних з оформленням права на керування транспортними засобами, їх державною реєстрацією (перереєстрацією) та зняттям з обліку.

Зокрема це будуть:

ім’я особи (українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації);

дата народження;

місце народження;

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;

реквізити паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

унікальний номер запису в Реєстрі;

відцифрований образ обличчя особи

Також за новими положеннями, територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України отримають право доступу до необхідної інформації з різноманітних інформаційних систем і електронних баз даних (реєстрів) органів виконавчої влади та інших державних органів. Зокрема, доступ до Єдиного державного демографічного реєстру. Це дозволить органам МВС перевіряти та отримувати актуальні дані, необхідні для надання адміністративних послуг щодо реєстрації (перереєстрацією) або зняття з обліку транспортних засобів.

Це нововведення дозволить спростити процес перевірки необхідної інформації, що значно полегшить і прискорить процедури надання адміністративних послуг у сфері дорожнього руху. Автовласникам більше не потрібно буде самостійно збирати та подавати велику кількість документів, оскільки відповідні органи зможуть отримати всю необхідну інформацію безпосередньо з Демографічного реєстру.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нацгвардійцям дозволять стріляти по машинах на блокпостах. Зокрема, коли водій не виконав вимоги військовослужбовця, який здійснює контроль на КПП.