Не покупайте эти 5 популярных моделей авто, если хотите их продать через несколько лет

Некоторые из них дешевеют наполовину

Автомобили год за годом становятся более дорогими, и подержанные, как правило, теряют стоимость с возрастом. При этом некоторые транспортные средства подвержены этому больше, чем другие.

Есть несколько марок авто, теряющих около 50% своей стоимости через несколько лет. Поэтому эксперты не рекомендуют покупать эти модели, если вы потом захотите продать их. Их список публикует издание finance.yahoo.com.

Nissan Leaf

Электромобили пользуются высоким спросом в последние несколько лет. Однако, по данным аналитиков, через пять лет стоимость Nissan Leaf снизится на 44%. Все из-за ухудшения качества аккумулятора и прогресса технологий. Основной причиной трудностей в перепродаже есть ухудшение заряда батареи, ведь со временем аккумуляторы изнашиваются. Особенно это касается более старых версий автомобиля.

Range Rover

Среди роскошных внедорожников Range Rover хуже всего продавать в подержанном состоянии. Да, это стильный автомобиль, но из-за проблем с надежностью стоимость перепродажи низкая. За пять лет автомобиль теряет 56% своей стоимости.

Toyota Mirai

По мере того как электромобили становились все более популярными, их инфраструктура расширялась. Но этого нельзя сказать о водороде. Такие авто как Toyota Mirai могут иметь запас хода более чем в 550 км на одном баке водорода, однако мало кто осмеливается владеть ими через неразвитую сеть заправок для авто с таким типом двигателя. В Польше, например, только в сентябре открыли первую водородную заправку, а в Украине из-за войны и вовсе нет желающих вкладывать в это деньги. Поэтому заправка для водородных автомобилей вряд ли появится до конца военного положения.

Сейчас Toyota всячески пытается поощрить покупку водородных авто, даже обещает бесплатную заправку на 6 лет, но из-за отсутствия инфраструктуры мало кто желает покупать их.

Mitsubishi Mirage

Этот автомобиль заслужил плохую репутацию из-за низкого качества продукта. Его двигатель слабый (мощность – 78 лошадиных сил), хотя и не расходует много топлива. А дешевый салон лишь усложняет всю ситуацию – автомобиль скорее похож на игрушку, чем на автомобиль.

Tesla Model S

Телеграф уже рассказывал, что автомобили Tesla массово теряют в стоимости. Украинцы начали распродавать свои автомобили американской марки. Некоторые из них разочаровались и решили пересесть на другой автомобиль. Через 5 лет стоимость Тесла снизится на 35%. Эксперты говорят, что этот автомобиль обесценивается больше, чем другие электрокары.

Ранее "Телеграф" писал, что специалисты сравнили 3 самых популярных электрокара современности. Tesla проиграла по всем характеристикам.