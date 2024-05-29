Не купуйте цих 5 популярних моделей авто, якщо хочете їх продати через кілька років

Деякі з них дешевшають наполовину

Автомобілі рік за роком стають дорожчими, та вживані, як правило, втрачають вартість із віком. При цьому деякі транспортні засоби схильні до цього більше, ніж інші.

Є кілька марок авто, які втрачають близько 50% своєї вартості через кілька років. Тому експерти не рекомендують купувати ці моделі, якщо ви потім захочете їх продати. Їх перелік публікує видання finance.yahoo.com.

Nissan Leaf

Електромобілі мають високий попит останні кілька років. Та, за даними аналітиків, через п’ять років вартість Nissan Leaf знизиться на 44%. Усе через погіршення якості акумулятора та прогрес технологій. Основною причиною труднощів у перепродажу є погіршення заряду батареї, адже з часом акумулятори зношуються. Особливо це стосується старіших версій автомобіля.

Range Rover

Серед розкішних позашляховиків Range Rover найгірше продавати у вживаному стані. Так, це стильний автомобіль, але через проблеми з надійністю вартість перепродажу низька. За 5 років автомобіль втрачає 56% своєї вартості.

Toyota Mirai

У міру того як електромобілі стають все більше популярними, їхня інфраструктура розширювалась. Та цього не можна сказати про водень. Такі авто як Toyota Mirai можуть мати запас ходу в понад 550 км на одному баку водню, проте мало хто наважується володіти ними через нерозвинену мережу заправок для авто з таким типом двигуна. У Польщі, наприклад, лише у вересні відкрили першу водневу заправку, а в Україні через війну нема охочих вкладати у це гроші. Тому заправка для водневих авто навряд чи з’явиться до кінця воєнного стану.

Наразі Toyota всіляко намагається заохотити до купівлі водневих авто, навіть обіцяє безплатну заправку на 6 років, та через відсутність інфраструктури мало хто бажає купувати їх.

Mitsubishi Mirage

Цей автомобіль заслужив погану репутацію через низьку якість продукту. Його двигун заслабкий (потужність — 78 кінських сил), хоч і не витрачає багато палива. А дешевий салон лише ускладнює всю ситуацію — автомобіль скоріше схожий на іграшку, ніж на автомобіль.

Tesla Model S

"Телеграф" уже розповідав, що автомобілі Tesla масово втрачають у вартості. Українці почали розпродувати свої автомобілі американської марки. Деякі з них розчарувались і вирішили пересісти на інше авто. Через 5 років вартість Тесла знизиться на 35%. Експерти кажуть, що це авто знецінюється більше, ніж інші електрокари.

Раніше "Телеграф" писав, що фахівці порівняли 3 найпопулярніших електрокари сучасності. Tesla програла за всіма характеристиками.