Ценитель Мерседесов и Range Rover: на чем ездил третий Президент Украины Виктор Ющенко

О личных автомобилях Ющенко мало что известно

Виктор Ющенко — человек, оставивший неповторимый след в истории независимой Украины. Однако мало кто знает, какие автомобили предпочитал третий Президент в повседневной жизни и во время официальных визитов. За годы на высшем государственном посту в 2005-2010 годах Ющенко, безусловно, имел доступ к лучшим образцам автопрома.

"Телеграф" решил заглянуть под капот президентских автомобилей Ющенко. В этом материале мы раскроем автомобильные вкусы и предпочтения бывшего главы государства. Какие марки и модели были постоянными спутниками Виктора Андреевича во время его каденции? Оставался ли он верен одной автомобильной компании, или предпочитал разнообразие? А может быть, в его гараже хранились и настоящие раритеты?

Сразу скажем, что информации о собственных автомобилях Ющенко почти нет. Но кое-что известно об автомобилях, которыми Виктор Андреевич пользовался во время и после президентства.

В 2005 году, незадолго до инаугурации, кортеж Ющенко попал в ДТП. Произошло это во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в Стрыйском районе. Тогда президент передвигался на Toyota Land Cruiser, но виновником аварии был выехавший на встречку водитель Skoda Felicia.

По информации СМИ, Ющенко во времена своего президентства предпочитал шестисотые мерседесы. У него их четыре – и все старые. А обслуживали президента бронированные Mercedes.

Будучи президентом, Ющенко также регулярно пользовался автомобилями марки Range Rover. Но чаще он ездил на этих автомобилях во время командировок. Неизвестно, откуда эти машины взялись в автопарке президента, ведь версии разнятся, но после каденции они остались на балансе Государственного управления делами. Впоследствии перешли к Януковичу-младшему. Именно его видели в этой машине журналисты "Украинской правды".

В 2011 году кортеж Ющенко забросали яйцами поклонники Юлии Тимошенко. Тогда автомобиль имел номерные знаки АА7722НА. Это элитный Mercedes Benz. Сейчас эти номерные знаки уже принадлежат другому автомобилю – Toyota LAND CRUISER 200 2014 года выпуска.

И даже после президентства государство предоставляло Виктору Ющенко автомобили Mercedes Benz, а также Volkswagen, и оплачивало труд трех водителей. К примеру, в 2015 году налогоплательщикам это обошлось в 179 тысяч гривен, писало тогда издание "Радио Свобода". Какие именно это модели авто, неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, какими авто владел "легитимный" экспрезидент Янукович. Он наслаждался раритетами и элитными Mercedes.