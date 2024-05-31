Поціновувач Мерседесів і Range Rover: на чому їздив третій Президент України Віктор Ющенко

Про особисті автівки Ющенка мало що відомо

Віктор Ющенко — людина, яка залишила неповторний слід в історії незалежної України. Проте мало хто знає, яким автомобілям надавав перевагу третій Президент у повсякденному житті та під час офіційних візитів. За роки на найвищій державній посаді у 2005-2010 роках Ющенко, безумовно, мав доступ до найкращих зразків автопрому.

"Телеграф" вирішив зазирнути під капот президентських автомобілів Ющенка. У цьому матеріалі ми розкриємо автомобільні смаки та вподобання колишнього глави держави. Які марки і моделі були постійними супутниками Віктора Андрійовича протягом його каденції? Чи залишався він вірним одній автомобільній компанії, чи надавав перевагу різноманіттю? А можливо, в його гаражі зберігалися і справжні раритети?

Відразу скажемо, що інформації про власні авто Ющенка майже немає. Та дещо відомо про автомобілі, якими Віктор Андрійович користувався під час та після президентства.

У 2005 році, незадовго до своєї інавгурації, кортеж Ющенка потрапив у ДТП. Сталось це на Львівщині на трасі Київ-Чоп, у Стрийському районі. Тоді президент пересувався на Toyota Land Cruiser, але винуватцем аварії був водій Skoda Felicia, який виїхав на зустрічку.

За інформацією ЗМІ, Ющенко в часи свого президентства надавав перевагу шестисотим мерседесам. У нього їх чотири — і усі старі. А обслуговували президента броньовані Mercedes.

Бувши президентом, Ющенко також регулярно користувався автомобілями марки Range Rover. Та найчастіше він користувався цими автомобілями під час відряджень. Не відомо, звідки ці авто взялись в автопарку президента, адже версії різняться, але після каденції вони залишились на балансі Державного управління справами. Згодом — перейшли до Януковича-молодшого. Саме його бачили у цій автівці журналісти "Української правди".

В 2011 році кортеж Ющенка закидали яйцями прихильники Юлії Тимошенко. Тоді автомобіль мав номерні знаки АА7722НА. Це елітний Mercedes Benz. Зараз ці номерні знаки уже належать іншому автомобілю — Toyota LAND CRUISER 200 2014 року випуску.

І навіть після президентства держава надавала Віктору Ющенку автомобілі Mercedes Benz, а також Volkswagen, і оплачувала працю аж трьох водіїв. Наприклад, у 2015 році платникам податків це обійшлось у 179 тисяч гривень, писало тоді видання "Радіо Свобода". Які саме це моделі авто, не відомо.

Раніше "Телеграф" писав, якими авто володів "легітимний" експрезидент Янукович. Він полюбляв раритети та елітні Mercedes.