Летний календарь автомобилиста: какие три проверки нужно сделать за этот период

В летний период особенно важно уделить внимание состоянию вашего авто

Лето – отличная пора для автопутешествий и отдыха за рулем. Однако жаркая погода и интенсивное движение на дорогах требуют от водителей особого внимания и подготовки автомобиля.

Регулярное техническое обслуживание и проверка основных систем поможет избежать непредвиденных ситуаций и обеспечит безопасную и комфортную поездку. Ост так примерно должен выглядеть календарь автомобилиста летом.

Июнь – проверка уровня автомобильных жидкостей

Летом мы часто путешествуем на большие расстояния, поэтому важно следить за уровнем автомобильных жидкостей во избежание непредвиденных ситуаций. Проверьте следующее:

Охлаждающая жидкость. Убедитесь, что в системе охлаждения достаточно жидкости соответствующей спецификации. Это поможет избежать перегрева двигателя.

Моторное масло. Регулярно проверяйте уровень масла и доливайте по необходимости. Недостаточное количество масла может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Стеклоомыватель. Обеспечьте надлежащий уровень жидкости для чистого лобового стекла во время поездок.

Никогда не допускайте, чтобы уровень жидкости опустился ниже минимальной отметки на соответствующем резервуаре.

Июль – проверка кондиционера

Перед летними поездками обязательно проверьте исправность кондиционера. Это поможет избежать попадания бактерий, грибков и аллергенов в салон автомобиля, которые могут вызвать неприятные запахи. Важно настроить кондиционер на температуру, которая на 7-9 градусов ниже температуры снаружи.

Чрезмерное охлаждение может быть вредным для здоровья и привести к резким перепадам температуры при выходе из автомобиля. А неисправный кондиционер может привести к потере концентрации водителя из-за жары, что повышает риск аварии.

Август – проверка обязательного оборудования

Согласно правилам дорожного движения, в автомобиле обязательно должны быть:

Огнетушитель.

Аварийный треугольник.

Отсутствие этих элементов может привести к штрафным санкциям. Хотя аптечка не обязательна, рекомендуется иметь ее в автомобиле на случай непредвиденных ситуаций во время поездки.

Ранее "Телеграф" писал, как не нужно мыть машину летом. Об этом должен знать каждый, чтобы не испортить автомобиль.