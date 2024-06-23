Летний календарь автомобилиста: какие три проверки нужно сделать за этот период
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В летний период особенно важно уделить внимание состоянию вашего авто
Лето – отличная пора для автопутешествий и отдыха за рулем. Однако жаркая погода и интенсивное движение на дорогах требуют от водителей особого внимания и подготовки автомобиля.
Регулярное техническое обслуживание и проверка основных систем поможет избежать непредвиденных ситуаций и обеспечит безопасную и комфортную поездку. Ост так примерно должен выглядеть календарь автомобилиста летом.
Июнь – проверка уровня автомобильных жидкостей
Летом мы часто путешествуем на большие расстояния, поэтому важно следить за уровнем автомобильных жидкостей во избежание непредвиденных ситуаций. Проверьте следующее:
- Охлаждающая жидкость. Убедитесь, что в системе охлаждения достаточно жидкости соответствующей спецификации. Это поможет избежать перегрева двигателя.
- Моторное масло. Регулярно проверяйте уровень масла и доливайте по необходимости. Недостаточное количество масла может привести к серьезным повреждениям двигателя.
- Стеклоомыватель. Обеспечьте надлежащий уровень жидкости для чистого лобового стекла во время поездок.
Никогда не допускайте, чтобы уровень жидкости опустился ниже минимальной отметки на соответствующем резервуаре.
Июль – проверка кондиционера
Перед летними поездками обязательно проверьте исправность кондиционера. Это поможет избежать попадания бактерий, грибков и аллергенов в салон автомобиля, которые могут вызвать неприятные запахи. Важно настроить кондиционер на температуру, которая на 7-9 градусов ниже температуры снаружи.
Чрезмерное охлаждение может быть вредным для здоровья и привести к резким перепадам температуры при выходе из автомобиля. А неисправный кондиционер может привести к потере концентрации водителя из-за жары, что повышает риск аварии.
Август – проверка обязательного оборудования
Согласно правилам дорожного движения, в автомобиле обязательно должны быть:
- Огнетушитель.
- Аварийный треугольник.
Отсутствие этих элементов может привести к штрафным санкциям. Хотя аптечка не обязательна, рекомендуется иметь ее в автомобиле на случай непредвиденных ситуаций во время поездки.
Ранее "Телеграф" писал, как не нужно мыть машину летом. Об этом должен знать каждый, чтобы не испортить автомобиль.