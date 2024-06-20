Канистры с бензином в авто: за что в Украине могут наказать и на сколько

Можно нарваться на неприятности.

Нередки ситуации, когда водители перевозят в багажнике автомобиля горючее. Это не запрещено законом, если количество горючего не превышает установленные нормы.

Однако, если бензина или дизтоплива многовато, а специальных разрешений нет, это может повлечь за собой административную ответственность. Максимальный штраф составляет 510 гривен.

Как нужно перевозить бензин в канистрах

Согласно действующему законодательству, в Украине разрешено транспортировать в багажнике авто канистры с горючим. Ведь в дороге может случиться ситуация, когда не хватит горючего в баке или его понадобится другим участникам движения. Впрочем, существует ограничение на максимальное количество перевозимого топлива.

Согласно приказу МВД "О перевозке опасных грузов по дороге", в переносных емкостях, таких как канистры, разрешено перевозить не более 60 литров горючего на одну транспортную единицу. Если в багажнике автомобиля находится более 60 литров топлива, это считается нарушением правил дорожной перевозки опасных грузов.

За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность согласно статье 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа за перевозку избыточного топлива определен в части 1 настоящей статьи. Отметим, что это ограничение не распространяется на спасательные службы, которые могут перевозить больше топлива.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за съезд на обочину в Украине можно получить штраф. Действует новое правило ПДД.