Пожиратели времени, параноики и прочее: как распознать продавца авто-неадеквата

Есть признаки, выданные продавцом-неадекватом.

У нас время на покупку автомобиля можно потратить кучу времен и нервов. И, кроме транспортных средств в неудовлетворительном состоянии, следует обращать внимание на неадекватных продавцов, ведь их поведение может многое рассказать о машине.

Рассказываем, какие существуют типы продавцов автомобилей, и каких из них следует остерегаться. Эти советы сохранят ваши нервные клетки и такое драгоценное сегодня время.

Обычный мужик

Речь идет об обычном владельце авто, который влюблен в свою "ласточку" и рассказывает все, как есть. О мельчайших "подкрасках", заменах ремней, аккумулятора, и даже посоветует, у какого дяди Жоры или Васи нужно ремонтировать эту "тачку", если вы ее купите.

Он ничего не скрывает, даже расскажет то, чего бы вы ни за что на свете не заметили. Покатает, все покажет и научит подтягивать полотенце, или напомнит, что нужно запомнить, когда нужно в следующий раз менять смазку. В салоне автомобиля такого водителя – собачка, которая качается при каждом движении, а также мягкие игрушки, собирающие пыль на заднем сиденье.

Перекупщик

Расхваливает автомобиль, превращая любой недостаток в несущественный или даже в превосходство. Это уже не первый автомобиль, который он продает, поэтому на каждый вопрос заготовлен ответ, а то и несколько.

Что касается автомобиля, то он всегда помыт и натерт до блеска. В салоне приятно пахнет и чисто настолько, что кажется, что у владельца ОКР (омпульсивно-компульсивное расстройство). Кстати, как распознать нечестного перекупщика авто, Телеграф рассказывал здесь.

"Крутые пацики", у которых в душе еще 90-е

Фотографируют они свое авто издалека, фото размытое. Снимок сделан только с одной стороны или даже только капот. Руль затянут мягкой обивкой. "Масло не жрет, машина зверь, сел и уехал", — привычные фразы таких ребят. Хотя на самом деле этот зверь давно умер, и место ему на свалке.

Параноик

Это когда человек вроде бы и хочет продать автомобиль, но считает, что все вокруг — мошенники. И все равно, что авто, которое он хочет продать, давно "дохло". Виноват не он, а все вокруг. Ремонтировать нет смысла, потому что в СТО и все механики мира врут.

Сначала, когда начинаешь с такими общаться, они вроде бы и адекватны. Но когда начинаешь сбивать цену, становишься "очень плохим человеком". Тогда он начинает вспоминать политиков, говорить, что все это "одна банда" и вообще отходит от темы. Иногда доходит до абсурда.

Ранее "Телеграф" писал, как обманывают на автосервисе. Есть новые схемы, о которых большинство не догадываются.