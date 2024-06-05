В Украине пытались продать "Крузак", который похитили в Донецкой области более 10 лет назад

Хитрость не прошла

Премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser, похищенный более 10 лет назад в Славянске (Донецкая область), был доставлен в Николаевский сервисный центр МВД для перепродажи.

В частности, к работникам центра МВД обратился местный житель, желавший продать свой автомобиль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области.

В ходе проверки выяснилось, что этот автомобиль находится в розыске еще с 2014 года. Тогдашний владелец заявил, что авто угнали. Теперь же в сервисный центр вызвали полицию для выяснения всех обстоятельств продажи угнанного авто.

Напомним, что при перерегистрации автомобиля сотрудники МВД проверяют все транспортные средства на предмет угона или розыска Нацполицией, Исполнительной службой или другими органами. В "Дії" продать украденное авто также не получится. Система также связана с реестрами. Недавно в Украине преступники пытались продать угнанное транспортное средство через портал "Дія", но у них не получилось. Система отклонила заявку.

Ранее Телеграф писал о том, что украинцы бросились массово переписывать авто. Также есть инструкция, как перерегистрировать авто в "Действии" и офлайн.