В Україні намагались продати "Крузак", який викрали на Донеччині понад 10 років тому

Хитрість не пройшла

Преміальний позашляховик Toyota Land Cruiser, який викрали понад 10 років тому у Слов’янську (Донецька область), привезли у Миколаївський сервісний центр МВС для перепродажу.

Зокрема, до працівників центру МВС звернувся місцевий мешканець, який хотів продати своє авто. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Миколаївській області.

Під час перевірки з’ясувалось, що це авто перебуває у розшуку ще з 2014 року. Тодішній власник заявив, що авто викрали. Тепер же до сервісного центру викликали поліцію для з’ясування усіх обставин продажу краденого авто.

Нагадуємо, що при перереєстрації автомобіля співробітники МВС перевіряють усі транспортні засоби на предмет викрадення або розшуку Нацполіцією, Виконавчою службою чи іншими органами. Через "Дію" продати крадене авто також не вийде. Система також пов’язана з реєстрами. Нещодавно в Україні злочинці намагались продати викрадений транспортний засіб через портал "Дія", та у них не вийшло. Система відхилила заявку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці кинулись масово переписувати авто. Також є інструкція, як перереєструвати авто в "Дії" і офлайн.