Не на автомойке: как правильно чистить подкапотное пространство авто (видео)

Извечный вопрос: мыть или не мыть

Уход за автомобилем – это не только регулярное мытье кузова и чистка салона. Загрязнения и отложения в подкапотном пространстве могут серьезно повлиять на техническое состояние машины и повлечь за собой преждевременный выход из строя деталей и узлов. Однако большинство автовладельцев пренебрегают этим важным аспектом ухода.

На самом же деле чистка подкапотного пространства требует особого подхода и использования специальных средств. Простое полоскание водой не только малоэффективно, но и может нанести вред электрическим компонентам и деталям системы зажигания. Поэтому нужно тщательно соблюдать определенные правила и инструкции, чтобы сохранить свой автомобиль в отличном состоянии. Как правильно это делать, рассказывает Ford Escape III и Toyota RAV 4 XA30 Restyling Олег Грицай на собственном канале Youtube.

Как правильно мыть подкапотное пространство автомобиля

Для того чтобы очистить "подкапотку", автор видео смешал обычную воду и средство для мытья посуды в пульверизаторе. Необходимо начинать с внутренней части крышки капота.

Он нанес несколько раз это средство на детали подкапотного пространства, кроме аккумулятора и электрических компонентов, затем вытер грязь обычной губкой. Также он использовал влажную тряпку, обычную щетку для одежды. Для труднодоступных мест владелец авто рекомендует использовать кисточку для краски.

Также можно мыть двигатель авто на мойке самообслуживания. Как правильно это делать, "Телеграф" рассказывал раньше.