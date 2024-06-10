Чи можна їздити з простроченим водійським посвідченням: що змінилося під час війни

Через воєнний стан в Україні діють особливі правила щодо термінів дії документів, зокрема водійських посвідчень

Війна в Україні внесла корективи в багато сфер життя, включно з правилами дорожнього руху та документами, що підтверджують право керування транспортними засобами. Через воєнні дії та складну ситуацію в країні, багато українців не мали можливості вчасно поновити або замінити водійські посвідчення.

Тому уряд вжив заходів для врегулювання цього питання. Зокрема, врегулював питання з водійськими посвідченнями, термін дії яких сплинув або мав сплинути найближчим часом.

Посвідчення водія: чи діє прострочений документ під час воєнного стану

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року, на період воєнного стану продовжується дія документів, що підтверджують особу, посвідчують спеціальний статус особи, а також документів дозвільного характеру та ліцензій. Це означає, що прострочені водійські посвідчення залишаються чинними до припинення або скасування воєнного стану.

Таким чином, українці можуть не поспішати з обміном або поновленням водійських прав, якщо термін їх дії сплив під час воєнного стану. Але варто зазначити, що ця норма стосується лише документів, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року. Якщо водійське посвідчення було простроченим до початку воєнного стану, його необхідно замінити в установленому порядку. Експерти радять водіям з простроченими посвідченнями завжди мати при собі документ, що підтверджує особу, а також копію постанови Кабміну про продовження дії документів під час воєнного стану. Це допоможе уникнути непорозумінь з поліцією.

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