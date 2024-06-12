Нанесли ущерб на полмиллиарда гривен: полиция разоблачила преступную группу железнодорожников-воров

Железнодорожники наворовали дизельного горючего из локомотивов на сумму более 500 тысяч гривен

В Полтавской области правоохранители разоблачили преступную группу, в состав которой входили работники одного из региональных филиалов АО "Укрзализниця". Злоумышленники разработали схему незаконного присвоения дизельного горючего из локомотивов, нанеся ущерб на сумму более 500 тысяч гривен.

Как сообщила полиция, составитель поездов, машинист и его помощник привлекли к противоправной деятельности нескольких своих коллег. Они сливали горючее на территории железнодорожной станции недалеко от Кременчуга, соблюдая усиленные меры конспирации. Перед каждой операцией фигуранты согласовывали дату, время и место сбора, использовали радиостанции, мессенджеры и выставляли "фишкарей" для наблюдения.

Злоумышленники разработали детальный план воровства горючего. Они сливали дизель из локомотивов на железнодорожной станции вблизи Кременчуга. Перед каждым воровством они тщательно планировали время и место встречи, использовали радиостанции и мессенджеры для связи, а также ставили наблюдателей, чтобы никто не заметил их противоправные действия. За один раз преступники могли украсть до одной тонны топлива. Затем они переправляли его на автомобилях в гаражи и другие принадлежащие им помещения. Впоследствии похищенное горючее продавали в Кременчугском районе.

Задержание и обыски

Полиция задержала трех участников группы прямо во время сливания горючего из грузового локомотива. Также правоохранители провели 22 обыска, в ходе которых изъяли 1,5 тонны дизеля, маршруты движения поездов, банковские карты, телефоны, инструменты для краж, автомобиль и записи.

Подозрения и меры пресечения

Полиция задокументировала 21 факт воровства топлива. Пятерым участникам предъявлено подозрение в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, которое карается до 8 лет тюрьмы. Трое подозреваемых заключены под стражу с возможностью внесения залога более 242 тысяч гривен каждому. Относительно двух других — решается вопрос меры пресечения. Полиция продолжает устанавливать всех причастных к преступной группе для привлечения их к ответственности. Расследование проводилось совместно с работниками безопасности "Укрзализныци". Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Полтавской области.

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