Завдали збитків на півмільярда гривень: поліція викрила злочинну групу залізничників-крадіїв

Зловмисники накрали дизельного пального з локомотивів на суму понад 500 тисяч гривень

На Полтавщині правоохоронці викрили злочинну групу, до складу якої входили працівники однієї з регіональних філій АТ "Укрзалізниця". Зловмисники розробили схему незаконного привласнення дизельного пального з локомотивів, завдавши збитків на суму понад 500 тисяч гривень.

Як повідомила поліція, складач потягів, машиніст та його помічник залучили до протиправної діяльності кількох своїх колег. Вони зливали пальне на території залізничної станції неподалік Кременчука, дотримуючись посилених заходів конспірації. Перед кожною "операцією" фігуранти узгоджували дату, час та місце збору, використовували радіостанції, месенджери та виставляли "фішкарів" для спостереження.

Зловмисники розробили детальний план крадіжок палива. Вони зливали дизельне пальне з локомотивів на залізничній станції поблизу Кременчука. Перед кожною крадіжкою вони ретельно планували час та місце зустрічі, використовували радіостанції та месенджери для зв'язку, а також ставили спостерігачів, щоб ніхто не помітив їхніх протиправних дій. За один раз злочинці могли вкрасти до однієї тонни палива. Потім вони переправляли його на автомобілях до гаражів та інших приміщень, які їм належали. Згодом викрадене пальне продавали в Кременчуцькому районі.

Затримання та обшуки

Поліція затримала трьох учасників групи прямо під час зливання пального з вантажного локомотива. Також правоохоронці провели 22 обшуки, під час яких вилучили 1,5 тонни дизелю, маршрути руху потягів, банківські картки, телефони, інструменти для крадіжок, автомобіль та записи.

Підозри та запобіжні заходи

Поліція задокументувала 21 факт крадіжки палива. П'ятьом учасникам пред'явлено підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, що карається до 8 років в'язниці.Троє підозрюваних взяті під варту з можливістю внесення застави понад 242 тисячі гривень кожному. Щодо двох інших — вирішується питання запобіжного заходу.Поліція продовжує встановлювати всіх причетних до злочинної групи для притягнення їх до відповідальності. Розслідування проводилося спільно з працівниками безпеки "Укрзалізниці". Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Полтавської області.

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