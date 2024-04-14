Не только гарантия и техуход: на Полтавском протезном заводе назвали преимущества украинских изделий над зарубежными

При наличии заказа экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие готово сделать даже спортивные протезы

В Украине нет ни одного учебного заведения, которое готовило бы специалистов по протезированию конечностей. Только недавно Министерство здравоохранения утвердило магистерскую подготовку специалистов в медицинских университетах по специализации протезист-ортезист, соответствующей международной стандартной классификации образования. Но уже сегодня руководство Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия заявило о готовности предоставить свою материально-техническую базу для практических занятий будущих студентов.

Об особенностях работы протезного завода в условиях широкомасштабной войны и готовности к обучению этой специальности женщин в комментарии "Телеграфу" рассказала заместитель директора предприятия Таисия Роменская.

По ее словам, чтобы работать протезистом, человек должен иметь желание, талант и быть немного психологом. А чтобы не создавать дискомфорт военным, предприятие принимает гражданских только амбулаторно, ведь многие фронтовики имеют психологические проблемы, каждый по-своему воспринимает после войны гражданскую жизнь.

В настоящее время заведение готовится к открытию реабилитационного отделения, в котором будут предоставлять больше услуг как амбулаторно (для гражданских с проблемами опорно-двигательного аппарата), так и стационарно. В мультидисциплинарную команду, которая будет в нем работать, набирают эрготерапевтов, физических терапевтов, массажистов. В штате появится и собственный психолог.

— Мы обратились в несколько волонтерских организаций для помощи в приобретении дополнительного реабилитационного оборудования, в частности, новых вертикализаторов, чтобы ребятам было легче тренироваться, — говорит Таисия Роменская. — А также попросили приобрести 3D-принтер, чтобы производить протезно-ортопедические детали. Это ускорит и облегчит процесс. Тем временем ждем представителя французских партнеров, который на базе нашего предприятия проведет двухнедельный учебный курс.

— А какие протезы заказывают военные?

— Ребята, которые идут на протезирование, знают обо всем, потому что общаются между собой, много узнают в Интернете. Один из молодых пациентов выбрал стопу американской фирмы Alps South — она более мягкая, функциональная, выдерживает большую нагрузку. В общем, все желают иметь протезы из немецких или американских комплектующих, что обеспечивает активный образ жизни, тем более, что некоторые возвращаются на фронт.

Делаем и спортивные протезы, если есть заказ. Но с начала полномасштабной войны таких не поступало. К сожалению, иногда приходится направлять пациентов на реампутацию, потому что хирурги оставили на культе мало мягких тканей, которые должны прикрывать кость, чтобы она не давила и не повреждала кожу, — рассказывает Таисия Роменская.

По ее словам, у военных бывают очень сложные ампутации: высокие, двусторонние, практически на одном уровне. Однако практически всегда есть выход.

Протезирование гражданским и военным бесплатно — при наличии индивидуальной программы реабилитации и направления государство оплачивает предельную стоимость изделий. А для военных в трехкратном размере. То есть, если предельная цена одного протеза 120 тысяч гривен, то составленный даже из самых дорогих комплектующих не превышает 360.

— Известно, что у тех, кто протезируется за границей, есть проблемы с обслуживанием изделий.

— К сожалению, люди получают за границей только протез с годовым гарантийным сроком, но не получают необходимое сопровождение. И если в течение года возникают какие-то неполадки, они обращаются к нам, а мы не имеем права их устранять. Техники могут лишь минимально что-то подкрутить, чтобы изделие не потеряло гарантийный срок. Поэтому преимущество украинского протезирования в том, что мы предоставляем гарантированный технический уход за протезно-ортопедическими изделиями. Кроме того, есть еще и сервисный центр по ремонту колесных кресел.

Объясняя преимущества государственных протезных предприятий над частными, которые сегодня появляются, как грибы после дождя, Таисия вспомнила случай.

– Наши медицинско-технические бригады дважды в неделю ведут приемы по районам. Если человек не может добраться в райцентр, выезжаем к нему домой своим транспортом, снимаем мерки, затем привозим изделие на примерку, объясняем, как им пользоваться, как за ним ухаживать. И вот как-то приезжаем к молодому парню, потерявшему конечность в результате трудовой травмы. А его протез с дорогостоящим узлом стоит в углу. Оказалось, он заказал изделие у частного предприятия, но там его не научили им пользоваться.

Тем временем Полтавское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие осуществляет полное сопровождение и после получения протеза заказчиком, отмечает Таисия Роменская.

Больше о проблемах Полтавского протезного завода читайте в интервью Таисии Роменской для "Телеграфа" под названием: "Украинский протезный завод поразил французских специалистов: что не так с предприятием".