Lada, Maybach и Rolls-Royce: на чем ездит корейский диктатор Ким Чен Ын (фото)

Прежде всего корейский лидер заботится о собственной безопасности

Ким Чен Ын — таинственный и загадочный вождь Северной Кореи, вокруг личности которого витает множество слухов и предположений. Однако известно, что этот "уважаемый товарищ" не отказывается от развлечений и имеет довольно необычные для диктатора предпочтения. Ему нравятся компьютерные игры, футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", баскетбольная команда "Чикаго Буллз".

Он дружит со звездой НБА Деннисом Родманом и увлекается попкультурой, доходя до того, что даже создал собственную "развлекательную" группу из молодых девушек. Но едва ли не самой страстью Ким Чен Ына дорогие автомобили и праздничные гуляния с изысканными напитками. "Телеграф" решил рассказать, на чем ездит корейский диктатор.

Авто Ким Чен Ына

Долгое время Ким Чен Ин передвигался по миру на роскошном бронированном поезде, пока не начал делать зарубежные визиты. В частности, в Россию на встречу с Владимиром Путиным он прибыл по железной дороге, но затем на саммит на острове "Русский" северокорейский лидер въехал на роскошном Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Этот 6,5-метровый лимузин не просто метром длиннее обычного Mercedes S-класса, но и выше на 10 см. Из-за своих гигантских габаритов эта бронированная роскошь стоимостью 1,5 млн евро заставила местные власти переделать стены на вокзале Владивостока, чтобы "Майбах" смог проехать.

Символом северокорейского автомобильного "двора" стало живое сопровождение с бегущими рядом с кортежем лидера охранников. Впервые эту экзотическую традицию заметили во время визита Ким Чен Ина в Сингапур на встречу с Дональдом Трампом в 2018 году. Тогда американский президент с гордостью демонстрировал главе КНДР свой бронированный Cadillac One по прозвищу "Зверь". Это 9-тонный автомобиль, оснащенный 20-сантиметровой броней и системами защиты от оружия массового поражения.

Что касается автопарка самого Ким Чен Ина, то сведения о нем очень ограничены из соображений безопасности. Однако экс-сотрудник северокорейских спецслужб рассказал, что в автомобилях кортежа обязательно присутствует передвижной туалет для сбора отходов жизнедеятельности вождя. Это делается для того, чтобы не оставлять в любом месте материал, на основе которого можно было бы оценить состояние его здоровья.

По неподтвержденным данным, гараж Ким Чен Ина может насчитывать от 100 до 300 автомобилей, часть из которых досталась ему в наследство от отца и деда. Последние предпочитали американские марки Lincoln и Cadillac. Сам же Ким Чен Ир за год до смерти в 2010 году заказал у Китая автомобилей Mercedes-Benz и Audi на 3 миллиона долларов. Увлечение "Мерседесами" и "Гелендвагенами" продолжил и нынешний лидер Северной Кореи.

Несмотря на санкции США, осенью 2018 года Ким Чен Ын явился на встречу с Майком Помпео на роскошном седане Rolls-Royce Phantom стоимостью не менее 550 тысяч долларов в базовой комплектации. Возможно, северокорейский лидер заказал еще более дорогую бронированную версию от одной из специализированных компаний, цена которой могла достичь миллионов долларов.

Однако иногда Ким Чен Ын передвигается и на более скромных автомобилях. К примеру, в прошлом году его заметили на заднем сиденье российской Lada Priora во время инспекции воинской части. Кажется, крутых суперкаров и роскошных лимузинов вождю Северной Кореи все же мало для автомобильного разнообразия в своем гараже.

Еще один российский автомобиль достался Ким Чен Ину в подарок от Путина. Это люксовый Aurus Senat производства РФ – автомобиль стоит 317 тысяч долларов, однако имеет огромное количество недостатков. Он буквально разваливается на ходу.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал об этом чуде российской инженерной мысли. Ким Чен Ын катал Путина Пхеньяном на этом авто, чтобы он мог разглядеть собственные портреты и многочисленные триколоры, развешенные корейским диктатором для своего друга.