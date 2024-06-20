Lada, Maybach і Rolls-Royce: на чому їздить корейський диктатор Кім Чен Ин (фото)

Перш за все корейський диктатор турбується про власну безпеку

Кім Чен Ин — таємничий і загадковий керманич Північної Кореї, навколо особистості якого витає безліч чуток і припущень. Проте відомо, що цей "шанований товариш" не цурається розваг і має доволі незвичні для диктатора уподобання. Йому до вподоби комп'ютерні ігри, футбольний клуб "Манчестер Юнайтед", баскетбольна команда "Чикаго Буллз".

Він приятелює із зіркою НБА Деннісом Родманом і захоплюється попкультурою, доходячи до того, що навіть створив власну "розважальну" групу з молодих дівчат. Та чи не найбільшою пристрастю Кім Чен Ина є дорогі автомобілі та святкові гулянки з вишуканими напоями. "Телеграф" вирішив розповісти, на чому їздить корейський диктатор.

Авто Кім Чен Ина

Довгий час Кім Чен Ин пересувався світом на розкішному броньованому потязі, аж допоки не розпочав робити закордонні візити. Зокрема, до Росії на зустріч з Володимиром Путіним він прибув залізницею, але потім на саміт на острові "Русский" північнокорейський лідер в'їхав на розкішному Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Цей 6,5-метровий лімузин не просто метром довший за звичайний Mercedes S-класу, але й вищий на 10 см. Через свої гігантські габарити ця броньована розкіш вартістю 1,5 млн євро змусила місцеву владу переробити стіни на вокзалі Владивостоку, аби "Майбах" зміг проїхати.

Символом північнокорейського автомобільного "двору" став живий супровід з охоронців, що біжать поруч з кортежем лідера. Вперше цю екзотичну традицію помітили під час візиту Кім Чен Ина до Сінгапуру на зустріч з Дональдом Трампом у 2018 році. Тоді американський президент з гордістю демонстрував главі КНДР свій броньований Cadillac One на прізвисько "Звір". Це 9-тонний автомобіль обладнаний 20-сантиметровою бронею та системами захисту від зброї масового ураження.

Що ж до автопарку самого Кім Чен Ина, то відомості про нього надзвичайно обмежені з міркувань безпеки. Проте екс-співробітник північнокорейських спецслужб розповів, що в автомобілях кортежу обов'язково наявний пересувний туалет для збору відходів життєдіяльності вождя. Це робиться для того, щоб не залишати будь-де матеріалу, на основі якого можна було б оцінити стан його здоров'я.

За непідтвердженими даними, гараж Кім Чен Ина може налічувати від 100 до 300 автомобілів, частина з яких дісталася йому у спадок від батька та діда. Останні віддавали перевагу американським маркам Lincoln і Cadillac. Сам же Кім Чен Ир за рік до смерті в 2010 році замовив у Китаї автомобілів Mercedes-Benz та Audi на 3 мільйони доларів. Захоплення "Мерседесами" і "Гелендвагенами" продовжив і нинішній лідер Північної Кореї.

Попри санкції США, восени 2018 року Кім Чен Ин з'явився на зустріч з Майком Помпео на розкішному седані Rolls-Royce Phantom вартістю щонайменше 550 тисяч доларів у базовій комплектації. Можливо, північнокорейський лідер замовив ще дорожчу броньовану версію від однієї зі спеціалізованих компаній, ціна якої могла сягнути мільйонів доларів.

Однак іноді Кім Чен Ин пересувається і на значно скромніших автомобілях. Наприклад, торік його помітили на задньому сидінні російської Lada Priora під час інспекції військової частини. Здається, крутих суперкарів та розкішних лімузинів вождеві Північної Кореї все ж замало для автомобільного різноманіття у своєму гаражі.

Ще одне російське авто дісталось Ким Чен Ину в подарунок від Путіна. Це люксовий Aurus Senat виробництва РФ — автомобіль коштує 317 тисяч доларів, проте має шалену кількість недоліків. Він буквально розвалюється на ходу.

Раніше "Телеграф" уже розповідав про це диво російської інженерної думки. Кім Чен Ин катав Путіна Пхеньяном на цьому авто, щоб він міг розгледіти власні портрети та численні триколори, що розвісив корейський диктатор для свого друга.