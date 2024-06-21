Преодолеть 650 км ради поддержки защитников Украины: известный "диван на колесах" из Залещиков отправился в Киев (видео)

Уникальный электрический диван на колесах поехал в благотворительное путешествие по Украине.

Необычное транспортное средство – диван на колесах – начало свое путешествие из Залещиков в Киев с благородной целью: собрать средства для поддержки Вооруженных Сил Украины. Изобретатель этого уникального транспорта Аркадий Фишман и его спутница Аленка Дунец планируют преодолеть 650 км, посещая разные города Украины.

Аркадий Фишман, переселенец из Славянска, ныне проживающий в Залещиках Тернопольской области, сконструировал это необычное средство передвижения. Вместе с Леночкой они отправились в тур, который завершится 6 июля большим концертом в Киеве.

Маршрут путешествия проходит через Тернополь, Винницу, Хмельницкий, Житомир и Киев. В каждом городе жители смогут увидеть диван на колесах, сфотографироваться с ним и сделать благотворительный взнос в поддержку ВСУ.

Что это за диван

Диван на колесах – это уникальное транспортное средство, почти полноценный электромобиль, способный передвигаться по дорогам Украины. За основу взят обычный диван, который был модифицирован для движения и оснащен электрическим двигателем. Он имеет встроенный аккумулятор, требующий периодической подзарядки. Диван может развивать скорость до 20-30 км/ч и способен проехать значительное расстояние на одном заряде, что позволяет путешествовать между городами.

Эта уникальная акция не только привлекает внимание потребностей украинских военных, но и демонстрирует изобретательность и патриотизм украинцев в сложное для страны время. Диван на колесах стал символом единства и поддержки, объединяя людей вокруг общей цели помощи защитникам Украины.

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