Скандально известный блоггер показал пару Запорожцев-кабриолетов, на которых рассекает по улицам Киева (видео)

Блогер делится своими увлечениями в соцсетях

В сети появились видео, привлекшие пользователей соцсетей: известный блоггер Антон Скуратов демонстрирует необычные автомобили — Запорожцы, превращенные в кабриолеты.

Эти ретро-автомобили, похоже, обрели вторую жизнь на улицах столицы. Подходящие видео мужчина публикует на своей странице в TikTok.

ЗАЗ Антона Скуратова

На одном из роликов у TikTok Скуратов управляет коричневым ЗАЗом без крова. Особенность авто – изображение биткоина на кузове, придающее машине эпатажность. Блогер не скрывает восхищения: "Наш автопром — самый лучший!" – заявляет он. И действительно, Запорожец-кабриолет не остается незамеченным, вызывая заинтересованные взгляды прохожих.

Другое видео раскрывает, что таких автомобилей у Скуратова по крайней мере два. На кадрах — красный кабриолет, за рулем которого другой мужчина, вероятно, из близкого окружения блоггера. Создается впечатление, что Антон пытается создать целый мини-автопарк уникальных Запорожцев.

Впрочем, Скуратов стал известен не только благодаря автомобильным проделкам. Его имя утекло в скандальной истории, когда жена обвинила блоггера в домашнем насилии. По ее словам, мужчина прибегал к физической агрессии. Однако Антон возразил все упреки, утверждая, что сам стал жертвой: мол, жена требовала денег и отказывалась подписывать документы о разводе.

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