Есть даже с парктрониками и кабриолеты: за сколько в Украине можно купить Ланосы, Жигули и Москвичи

Москвичи и Жигули бывают неординарными

Украинский авторынок, как и общество в целом, отражает разнообразие потребностей и возможностей покупателей. Несмотря на все большую популярность современных иномарок, существует стабильный спрос на бюджетные автомобили. В годы они остаются доступными для широкого круга потребителей. Среди таких "народных" авто особое место занимают Ланосы и Жигули – модели, ставшие своеобразными символами доступного транспорта в Украине.

Эти автомобили, хоть и не поражают современными технологиями или изысканным дизайном, продолжают привлекать покупателей своей неприхотливостью, простотой в обслуживании и, главное, доступной ценой. В этом материале мы рассмотрим текущие цены на Ланосы, Жигули и другие дешевые авто на украинском рынке.

Daewoo Lanos

Самым дешевым предложением на сайте Auto.ria.com в Украине является Daewoo Lanos 2007 года выпуска. Но этот автомобиль не на ходу и после ДТП. Такие выкупают только на запчасти.

Поэтому рассмотрим варианты в более или менее нормальном состоянии. За авто на ходу нужно отдать не менее 800 долларов. Да, за эту цену вы не получите машину в идеальном состоянии, но ездить можно. Для села или рабочих вопросов, где нужен дешевый автомобиль, который не жалко "убить" — очень даже нормальный вариант.

Если вам нужен автомобиль в хорошем техническом состоянии и почти без подкрасок, есть и такие варианты. Вот, например, объявления о продаже Daewoo Lanos 2007 года. Этот автомобиль, кроме хорошего состояния, имеет дополнительные функции: задние парктроники, ГБО. Пробег – 173 тысячи.

Самое дорогое предложение — 5800 долларов. Владелец авто говорит, что его состояние — 10 из 10. Покупался в автосалоне и выглядит как из автосалона. Его пробег – всего 684 км.

Жигули

Что касается ВАЗ/Lada 2107 — легендарной "семерки", то самое дешевое предложение — 200 долларов. Это 40-летнее авто, ржавое и потрепанное, без фары и с капотом другого цвета. Зато оно уезжает и даже не дымит.

В более или менее нормальном состоянии "Жигули" можно купить за 525 долларов. "Авто сел и уехал, мотор масла не берет", — говорит владелец. Пробег – 72 тысячи километров.

Самый дорогой ВАЗ 2107, который продается в Украине. 1992 года выпуска. Стоимость авто — 4444 долларов. Это реальная капсула времени. Как говорит владелец, она 20 лет простояла в гараже.

"Москвич"

Рассмотрим также ценовые категории еще одного авто, которое раньше было популярным. Это знаменитый Москвич.

Самый дешевый "Москвич" — за 147 долларов. Но машиной его назвать сложно.

В состоянии, приемлемом для движения, можно приобрести автомобиль "Москвич" за 22 тысяч гривен. Есть следы ржавчины на кузове, но смотрится хорошо.

Есть также "экзотические" предложения. Вот, к примеру, этот пикапокабриолет продают за 550 долларов. Любопытно, что машина может перевозить до 1500 кг груза. Это пригодится в любом хозяйстве, уверена владелица.

Встречаются также экземпляры в хорошем, отреставрированном состоянии. Машина так блестящая, что можно подумать, что она только после перекраски. Но нет – краска родная, отмечает владелец. Машина 1983 года выпуска с пробегом 89 тысяч км.

Самое дорогое предложение на рынке – 11 тысяч долларов. Это тюнингованный "Москвич" 1956 года выпуска. Коллекционный экземпляр.

Ранее "Телеграф" писал о топ-5 машинах до 3000 долларов, которые продают в Украине. Они исправны и не гнилые.