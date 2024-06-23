Є навіть з парктроніками та кабріолети: за скільки в Україні можна купити Ланоси, Жигулі та Москвичі

Москвичі та Жигулі бувають неординарними

Український авторинок, як і суспільство в цілому, відображає різноманітність потреб та можливостей покупців. Незважаючи на чимраз більшу популярність сучасних іномарок, існує стабільний попит на бюджетні автомобілі. Протягом років вони залишаються доступними для широкого кола споживачів. Серед таких "народних" авто особливе місце займають Ланоси та Жигулі — моделі, які стали своєрідними символами доступного транспорту в Україні.

Ці автомобілі, хоч і не вражають сучасними технологіями чи вишуканим дизайном, продовжують привертати увагу покупців своєю невибагливістю, простотою в обслуговуванні та, головне, доступною ціною. У цьому матеріалі ми розглянемо актуальні ціни на Ланоси, Жигулі та інші дешеві авто на українському ринку.

Daewoo Lanos

Найдешевшою пропозицією на онлайн авторинку Аuto.ria.com в Україні є Daewoo Lanos 2007 року випуску. Але це авто не на ходу і після ДТП. Такі викуповують лиш на запчастини.

Тому розгляньмо варіанти в більш-менш нормальному стані. За авто на ходу потрібно віддати щонайменше 800 доларів. Так, за цю ціну ви не отримаєте машину в ідеальному стані, але їздити можна. Для села чи робочих питань, де потрібне дешеве авто, яке не шкода "вбити" — дуже навіть нормальний варіант.

Якщо вам потрібен автомобіль у хорошому технічному стані та майже без підфарбовувань, є і такі варіанти. Ось, наприклад, оголошення про продаж Daewoo Lanos 2007 року. Це авто, крім хорошого стану, має додаткові функції: задні парктроніки, ГБО. Пробіг — 173 тисячі.

жНайдорожча пропозиція — 5800 доларів. Власник авто каже, що його стан — 10 з 10. Куплявся в автосалоні і має вигляд, як з автосалону. Його пробіг — всього 684 км.

Жигулі

Що стосується ВАЗ/Lada 2107 — легендарної "сімки", то найдешевша пропозиція — 200 доларів. Це 40-річне авто, ржаве і пошарпане, без фари і з капотом іншого кольору. Зате воно їде і навіть не димить.

У більш-менш нормальному стані "Жигулі" можна купити за 525 доларів. "Авто сів і поїхав, мотор масла не бере", — каже власник. Пробіг — 72 тисячі кілометрів.

Найдорожчий ВАЗ 2107, який продається в Україні …. 1992 року випуску. Вартість авто — 4444 доларів. Це справжня капсула часу. Як каже власник, вона 20 років простояла в гаражі.

"Москвич"

Розгляньмо також цінові категорії ще одного авто, яке раніше було популярним. Це легендарний Москвич.

Найдешевший "Москвич" — за 147 доларів. Але машиною його назвати складно.

У стані, прийнятному для руху, можна придбати автомобіль "Москвич" за 22 тисячі гривень. Є сліди іржі на кузові, проте виглядає непогано.

Є також "екзотичні" пропозиції. Ось, наприклад, цей пікапокабріолет продають за 550 доларів. Цікаво, що машина може перевозити до 1500 кг вантажу. Це знадобиться у будь-якому господарстві, впевнена власниця.

Зустрічаються також екземпляри у хорошому, відреставрованому стані. Машина така блискуча, що можна подумати, що вона тільки після перефарбування. Але ні — фарба рідна, зазначає власник. Машина 1983 року випуску з пробігом 89 тисяч кілометрів.

Найдорожча пропозиція на ринку — 11 тисяч доларів. Це тюнінгований "Москвич" 1956 року випуску. Колекційний екземпляр.

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