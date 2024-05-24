Дали прокатиться? Невестка Оксаны Билозир ездит по столице авто за 2 миллиона, хотя имеет зарплату нардепки

Мир политики всегда наполнен неожиданностями и тайнами, и недавно в центре внимания оказалась депутат, а по совместительству – невестка народной артистки Украины, Лариса Билозир. Ее имя, обычно ассоциирующееся с активной политической деятельностью и социальными инициативами, сейчас обсуждается в контексте ее любви к люксовой жизни.

Лариса Билозир известна своей страстью к дорогой ювелирке, одежде и аксессуарам. В свое время ее приход в ПАСЕ с сумкой известного бренда Louis Vuitton, стоимость которой превышает 100 тысяч гривен, вызвал разные реакции и обсуждения у общественности. На этот раз в центре внимания оказался автомобиль нардепки, на котором он ездит по Киеву.

Лариса Билозир официально не имеет собственного автомобиля, но пользуется новенькой "Tesla Model Y" стоимостью 2 миллиона гривен. "Информатор" выяснил, что в налоговой декларации владельцем автомобиля указан ее брат. Автомобиль был приобретен уже после начала полномасштабной войны.

Tesla Model Y – что это за авто

Tesla Model Y – это электрический кроссовер повышенного комфорта. Она может разгоняться от 0 до 100 км/ч в течение нескольких секунд, обеспечивая динамическое и плавное движение. В зависимости от выбранной конфигурации и модификации, имеет запас хода от около 370 до более 500 км на одном заряде. Но, учитывая цену, Tesla остается авто из люксового сегмента, на которое рядовому украинцу не заработать и за всю жизнь.

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