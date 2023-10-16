Механик с 50-летним стажем назвал идеальный автомобиль с пробегом: это представитель японского автопрома

Это авто прослужит много лет

Конкуренция между Honda и Toyota в автомобильной индустрии уже десятилетиями является одной из самых больших и интересных. Оба производителя являются японскими автомобильными гигантами и известны своим высоким качеством, надежностью и инновационными технологиями. Однако существует несколько ключевых аспектов, которые помогают им конкурировать на мировом рынке. Об этом рассказал американский механик Скотти Килмер, который уже более 50 лет ремонтирует авто.

По его словам, в этой конкуренции однозначно побеждает компания Honda, потому что эти автомобили надежны и могут эксплуатироваться десятилетиями. По мнению Килмера, именно эту марку авто нужно выбирать, когда ищешь подержанное авто, ведь техническое обслуживание или ремонт здесь требуются не часто.

В видео Скотти демонстрирует автомобиль Honda CR-V, купленный в 2013 году. Им пользовались десять лет, а все детали остались почти новыми. Однако такого эффекта можно добиться только при регулярном техническом обслуживании, отмечает механик.

Одной из самых распространенных проблем у Honda CR-V являются свечи зажигания. Они выходят из строя, если забыть о ТО автомобиля. Автомастер показывает отличное состояние авто как внутри, так и снаружи. После 10 лет использования пробег, отмеченный на одометре, составил почти 161 тысячу километров. За это время владелец поменял только фильтр и смазку.

Что известно об автомобиле Honda CR-V 2013 года выпуска?

Honda CR-V – это популярный компактный кроссовер от японского производителя Honda. Эта модель производилась с 2011 по 2016 год в двух вариантах двигателей – 2,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый с мощностью 185 л.с. с передним или полным приводом по выбору, а также 2-литровый (только на некоторых рынках). В ролике показан первый вариант с коробкой автомат и полным приводом.

Модель CR-V 2013 имела современный дизайн и характерную большую решетку радиатора, овальные фары и красивые линии кузова. Салон и багажник имеют достаточно размеров для пассажиров и груза.

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