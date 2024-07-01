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Жена говорила, что мужчина больше любит машину: история Ford Maverick, ожидавшего свой час годами (видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Раритет хорошо сохранился
Раритет хорошо сохранился

Этот Ford Maverick стал жертвой домашнего скандала

Семейные автомобили часто становятся причиной незабываемых воспоминаний. О времени, проведенном с семьей, эмоциях и т.д. Но этот Ford Maverick стал причиной семейных неурядиц, а затем неожиданно превратился в ценный раритет.

В США недавно стала известна необычная история о классическом Ford Maverick 1970-х годов. Владелец авто оставил его пылиться на целых пять лет из-за ссоры с женой. Женщина обвинила мужчину в том, что он больше любит машину, чем ее, пишет Autoevolution.

Ford Maverick стал настоящим яблоком раздора в семье. Жена не скрывала своей ненависти к автомобилю и даже пыталась продать ее за бесценок. В конце концов, она поставила мужу ультиматум: или она, или машина. Муж выбрал жену, но это не спасло брак – через пять лет пара все равно развелась. Похоже, настоящая причина была совсем не в автомобиле.

После развода владелец решил восстановить свой Ford Maverick. Несмотря на годы простоя, автомобиль сохранился удивительно хорошо. Специалисты провели тщательную чистку и полировку. Особое внимание было уделено оранжевой краске, которую Ford называл "Original Cinnamon". После обработки машина засияла, как только с конвейера.

Интересно, что Ford Maverick был реальным хитом собственного времени. В 1970 году он даже обогнал знаменитый Mustang по количеству проданных единиц. Модель имела спрос из-за доступной цены и экономичности – именно то, что было нужно во время нефтяного кризиса.

Сейчас этот Ford Maverick оценивается более чем в 40 тысяч долларов. Владелец планирует продать его еще дороже – за 50 тысяч. Оказалось, что пятилетнее заключение в гараже лишь увеличило стоимость раритетного авто.

Форд Маверик

Эта история напоминает, что подержанные автомобили могут стать не только причиной семейных конфликтов, но и неожиданным источником прибыли. Главное – своевременно рассмотреть потенциал классической модели.

Кстати, Ford недавно возродил название Maverick, но уже для компактного пикапа. Новая модель также пользуется безумным спросом, хотя и не имеет ничего общего со своим предшественником, кроме названия.

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