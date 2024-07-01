Дружина казала, що чоловік більше любить машину: історія Ford Maverick, який чекав свого часу роками (відео)

Цей Ford Maverick став жертвою домашнього скандалу

Сімейні автомобілі часто стають причиною незабутніх спогадів. Про час, який був проведений з родиною, емоції тощо. Але цей Ford Maverick став причиною сімейних негараздів, а потім несподівано перетворився на цінний раритет.

У США нещодавно стала відомою незвичайна історія про класичний Ford Maverick 1970-х років. Власник авто залишив його припадати пилом на цілих п'ять років через сварку з дружиною. Жінка звинуватила чоловіка в тому, що він більше любить машину, ніж її, пише Autoevolution.

Ford Maverick став справжнім яблуком розбрату в родині. Дружина не приховувала своєї ненависті до автівки і навіть намагалася продати її за безцінь. Врешті-решт вона поставила чоловікові ультиматум: або вона, або машина. Чоловік обрав дружину, але це не врятувало шлюб – за п'ять років пара все одно розлучилася. Схоже, справжня причина була зовсім не в авто.

Після розлучення власник вирішив відновити свій Ford Maverick. Попри роки простою, автомобіль зберігся напрочуд добре. Спеціалісти провели ретельне чищення та полірування. Особливу увагу приділили помаранчевій фарбі, яку Ford називав "Original Cinnamon". Після обробки автівка засяяла, наче щойно з конвеєра.

Цікаво, що Ford Maverick був справжнім хітом свого часу. У 1970 році він навіть обігнав легендарний Mustang за кількістю проданих одиниць. Модель мала попит через доступну ціну та економічність – саме те, що було потрібно під час нафтової кризи.

Нині цей Ford Maverick оцінюють у понад 40 тисяч доларів. Власник планує продати його ще дорожче – за 50 тисяч. Виявилося, що п'ятирічне "ув'язнення" в гаражі лише збільшило вартість раритетного авто.

Ця історія нагадує, що старі автомобілі можуть стати не лише причиною сімейних конфліктів, а й несподіваним джерелом прибутку. Головне – вчасно розгледіти потенціал класичної моделі.

До речі, Ford нещодавно відродив назву Maverick, але вже для компактного пікапа. Нова модель також має шалений попит, хоча й не має нічого спільного зі своїм попередником, окрім назви.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні помітили дуже рідкісний мотоцикл Tornado Sachs. Йому уже 65 років.