Успеть до пенсии: сколько лет нужно откладывать украинцу, чтобы собрать деньги на авто

Расчеты основаны на официально опубликованном размере средней заработной платы в Украине

В настоящее время машина скорее необходимость, чем роскошь. И хотя на рынке предостаточно бюджетных варианта, позволить их себе может далеко не каждый.

Телеграф подсчитал, сколько времени должен откладывать на авто украинец со средней заработной платой. Есть 1 условие – он будет откладывать ежемесячно 20% от своей зарплаты.

В качестве примера возьмем самый популярный автомобиль в мире. Согласно официальному сайту дилера в Украине, Toyota Corolla стоит от 932 605 UAH. По данным Госстата, по итогам первого квартала этого года средняя заработная плата в Украине составляет 18 903 грн.

Если украинец будет откладывать ежемесячно пятую часть от зарплаты, а это 3 780,6 гривны, то чтобы собрать на машину, ему нужно будет еще 246, 68 месяцев. Это почти 20,5 года.

Следует отметить, что это ориентировочный расчет, не учитывающий возможные изменения размера средней заработной платы, стоимости авто и других показателей в будущем.

Сколько нужно откладывать на подержанное авто

Согласно данным Института исследований авторынка, средняя цена подержанной легковушки в продаже за 2023 год составила $5700. Это 231 950 гривен. При тех же условиях (размер средней зарплаты и откладывание 20% с нее) украинцу понадобится около 61 месяцев или 5,1 года.

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