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На стиле: известный рэпер Lil Baby показал свой красный Tesla Cybertruck после тюнинга (фото)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Cybertruck
Cybertruck. Фото autoevolution

Такой эксклюзивный Cybertruck сделал себе рэпер Lil Baby

Электропикап Tesla Cybertruck стал новым символом статуса среди знаменитостей. Звезды шоу-бизнеса не только покупают этот футуристический автомобиль, но и стремятся сделать его еще более уникальным.

Недавно американский рэпер Lil Baby присоединился к этому тренду, представив свой Cybertruck в ярко-красном цвете. Чтобы подчеркнуть индивидуальность, музыкант заменил оригинальные диски новыми, также окрашенными в красный. По информации AutoEvolution, для рэпера этот электромобиль является не просто транспортным средством, а скорее модным аксессуаром, дополняющим его образ. Выбор красного цвета может быть аллюзией на красную ковровую дорожку – непременный атрибут звездной жизни.

К сожалению, подробно рассмотреть автомобиль невозможно из-за ночных условий съемки. Известно лишь, что тюнингом занимался автосалон Road Show International, расположенный в Атланте, штат Джорджия.

Напомним, что Tesla Cybertruck – это инновационный электрический пикап, анонсированный компанией Tesla в 2019 году. Он отличается футуристическим дизайном с острыми углами и плоскими поверхностями, изготовленными из сверхпрочной нержавеющей стали. Cybertruck оснащен мощными электродвигателями, обеспечивающими удивительную производительность и запас хода. Автомобиль предлагается в нескольких конфигурациях, включая версии с одним, двумя и тремя двигателями. Несмотря на ощутимые задержки в производстве, Cybertruck вызвал значительный интерес среди потребителей и автомобильных энтузиастов своим уникальным видом и инновационными технологиями.

Ранее Телеграф писал, что разрекламированный пикап Tesla Cybertruck забуксовал в песке на пляже. Он оказался не столь вездеходным, как заявляли ранее.

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