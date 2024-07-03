На стиле: известный рэпер Lil Baby показал свой красный Tesla Cybertruck после тюнинга (фото)

Такой эксклюзивный Cybertruck сделал себе рэпер Lil Baby

Электропикап Tesla Cybertruck стал новым символом статуса среди знаменитостей. Звезды шоу-бизнеса не только покупают этот футуристический автомобиль, но и стремятся сделать его еще более уникальным.

Недавно американский рэпер Lil Baby присоединился к этому тренду, представив свой Cybertruck в ярко-красном цвете. Чтобы подчеркнуть индивидуальность, музыкант заменил оригинальные диски новыми, также окрашенными в красный. По информации AutoEvolution, для рэпера этот электромобиль является не просто транспортным средством, а скорее модным аксессуаром, дополняющим его образ. Выбор красного цвета может быть аллюзией на красную ковровую дорожку – непременный атрибут звездной жизни.

К сожалению, подробно рассмотреть автомобиль невозможно из-за ночных условий съемки. Известно лишь, что тюнингом занимался автосалон Road Show International, расположенный в Атланте, штат Джорджия.

Напомним, что Tesla Cybertruck – это инновационный электрический пикап, анонсированный компанией Tesla в 2019 году. Он отличается футуристическим дизайном с острыми углами и плоскими поверхностями, изготовленными из сверхпрочной нержавеющей стали. Cybertruck оснащен мощными электродвигателями, обеспечивающими удивительную производительность и запас хода. Автомобиль предлагается в нескольких конфигурациях, включая версии с одним, двумя и тремя двигателями. Несмотря на ощутимые задержки в производстве, Cybertruck вызвал значительный интерес среди потребителей и автомобильных энтузиастов своим уникальным видом и инновационными технологиями.

Ранее Телеграф писал, что разрекламированный пикап Tesla Cybertruck забуксовал в песке на пляже. Он оказался не столь вездеходным, как заявляли ранее.