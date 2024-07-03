На стилі: відомий репер Lil Baby показав свій червоний Tesla Cybertruck після тюнінгу (фото)

Такий ексклюзивний Cybertruck зробив собі репер Lil Baby

Електропікап Tesla Cybertruck став новим символом статусу серед знаменитостей. Зірки шоу-бізнесу не лише купують цей футуристичний автомобіль, але й прагнуть зробити його ще більш унікальним.

Нещодавно американський репер Lil Baby приєднався до цього тренду, представивши свій Cybertruck у яскраво-червоному кольорі. Щоб підкреслити індивідуальність, музикант замінив оригінальні диски на нові, також пофарбовані в червоний. За інформацією AutoEvolution, для репера цей електромобіль є не просто транспортним засобом, а скоріше модним аксесуаром, що доповнює його образ. Вибір червоного кольору може бути алюзією на червону килимову доріжку — неодмінний атрибут зіркового життя.

На жаль, детально роздивитися автомобіль неможливо через нічні умови зйомки. Відомо лише, що тюнінгом займався автосалон Road Show International, розташований в Атланті, штат Джорджія.

Нагадаємо, що Tesla Cybertruck — це інноваційний електричний пікап, анонсований компанією Tesla у 2019 році. Він вирізняється футуристичним дизайном з гострими кутами та плоскими поверхнями, виготовленими з надміцної нержавіючої сталі. Cybertruck оснащений потужними електродвигунами, що забезпечують дивовижну продуктивність та запас ходу. Автомобіль пропонується в кількох конфігураціях, включаючи версії з одним, двома та трьома двигунами. Попри суттєві затримки у виробництві, Cybertruck викликав значний інтерес серед споживачів та автомобільних ентузіастів своїм унікальним виглядом та інноваційними технологіями.

Раніше "Телеграф" писав, що розрекламований пікап Tesla Cybertruck забуксував у піску на пляжі. Він виявився не таким всюдихідним, як заявляли раніше.