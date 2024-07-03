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На стилі: відомий репер Lil Baby показав свій червоний Tesla Cybertruck після тюнінгу (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Автор
Cybertruck
Cybertruck. Фото autoevolution

Такий ексклюзивний Cybertruck зробив собі репер Lil Baby

Електропікап Tesla Cybertruck став новим символом статусу серед знаменитостей. Зірки шоу-бізнесу не лише купують цей футуристичний автомобіль, але й прагнуть зробити його ще більш унікальним.

Нещодавно американський репер Lil Baby приєднався до цього тренду, представивши свій Cybertruck у яскраво-червоному кольорі. Щоб підкреслити індивідуальність, музикант замінив оригінальні диски на нові, також пофарбовані в червоний. За інформацією AutoEvolution, для репера цей електромобіль є не просто транспортним засобом, а скоріше модним аксесуаром, що доповнює його образ. Вибір червоного кольору може бути алюзією на червону килимову доріжку — неодмінний атрибут зіркового життя.

На жаль, детально роздивитися автомобіль неможливо через нічні умови зйомки. Відомо лише, що тюнінгом займався автосалон Road Show International, розташований в Атланті, штат Джорджія.

Нагадаємо, що Tesla Cybertruck — це інноваційний електричний пікап, анонсований компанією Tesla у 2019 році. Він вирізняється футуристичним дизайном з гострими кутами та плоскими поверхнями, виготовленими з надміцної нержавіючої сталі. Cybertruck оснащений потужними електродвигунами, що забезпечують дивовижну продуктивність та запас ходу. Автомобіль пропонується в кількох конфігураціях, включаючи версії з одним, двома та трьома двигунами. Попри суттєві затримки у виробництві, Cybertruck викликав значний інтерес серед споживачів та автомобільних ентузіастів своїм унікальним виглядом та інноваційними технологіями.

Раніше "Телеграф" писав, що розрекламований пікап Tesla Cybertruck забуксував у піску на пляжі. Він виявився не таким всюдихідним, як заявляли раніше.

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