Размер имеет значение? Как малые авто показывают большие результаты

Покупатели начинают отказываться от больших внедорожников

В последнее время на мировом авторынке наблюдалась тенденция отказа от производства малолитражек в пользу внедорожников. Однако данные продаж за первое полугодие 2024 года свидетельствуют о том, что это решение может быть преждевременным.

Nissan Sentra демонстрирует поразительный рост продаж на 55% по сравнению с прошлым годом, став второй по популярности моделью бренда. Об этом пишет автомобильное издание Motor1.

Тенденция к компактным авто может сохраниться

Если тенденция сохранится, Sentra может войти в топ-20 самых популярных автомобилей в США. Также стоит отметить рост продаж Nissan Versa на 61%.

Honda Civic также показывает значительный рост – 38% к июню, заняв второе место в линейке Honda. При сохранении темпов Civic может войти в десятку бестселлеров 2024 года.

Toyota Corolla увеличила продажи на 25%. При этом внедорожники бренда Toyota продаются гораздо хуже. Kia Forte также показывает рост на 13%.

Хотя внедорожники остаются очень популярными, пять упомянутых компактных моделей уже обеспечили почти полмиллиона продаж за полгода. Это указывает на значительный сегмент покупателей, которого не следует игнорировать.

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