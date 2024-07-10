Нарушителям приготовиться: на украинских дорогах появится еще больше "глаз" полиции

Патрульная полиция Украины объявила об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых будет производиться измерение

Безопасность дорожного движения является одним из ключевых приоритетов патрульной полиции Украины. Одним из важных инструментов в этом направлении является контроль соблюдения водителями установленных ограничений скорости, который осуществляется и с помощью приборов фотофиксации.

Патрульная полиция Украины предупредила об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых будет производиться измерение скорости транспортных средств. Теперь контроль скоростного режима будет проводиться на 17 новых участках дорог в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Кировоградской, Львовской областях.

Согласно сообщению, новые участки для измерения скорости определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно-опасных участках дорог. В общей сложности на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог. Расширение сети контроля скорости является частью комплексного подхода к обеспечению безопасности на дорогах. Патрульная полиция подчеркивает, что приборы TruCAM используются вместе с камерами автоматической фиксации для достижения максимальной эффективности контроля скорости движения.

Что такое TruCAM

TruCAM – это современное лазерное устройство, позволяющее измерять скорость транспортных средств и фиксировать нарушения в фото- и видеорежиме. Прибор способен четко фиксировать номера автомобилей на расстоянии до 150 метров. Также позволяет одновременно измерять скорость для легковых автомобилей и грузовиков с различными настройками скоростного режима.

Важно отметить, что в регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля скорости временно не используются. В Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях они используются только на отдельных участках дорог.

Полиция напоминает водителям, что об использовании приборов измерения скорости будут предупреждать специальные дорожные знаки. Кроме того, в местах фиксации нарушений будет установлен служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и установленные ограничения скорости для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине начали штрафовать за сокрытие номеров от камер автофиксации. Если ваш номерной знак нельзя прочесть с расстояния 20 метров, то это карается штрафом.