Порушникам приготуватися: на українських дорогах з'явиться ще більше "очей" поліції

Патрульна поліція України оголосила про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких здійснюватиметься вимірювання

Безпека дорожнього руху є одним з ключових пріоритетів для патрульної поліції України. Одним з важливих інструментів у цьому напрямку є контроль за дотриманням водіями встановлених обмежень швидкості, який здійснюється і за допомогою приладів фотофіксації.

Патрульна поліція України попередила про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких здійснюватиметься вимірювання швидкості транспортних засобів. Відтепер контроль швидкісного режиму проводитиметься на 17 нових ділянках доріг у Дніпроопетровській, Київській, Одеській, Кіровогрдській, Львівський областях.

Згідно з повідомленням, нові ділянки для вимірювання швидкості визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках доріг. Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг. Розширення мережі контролю швидкості є частиною комплексного підходу до забезпечення безпеки на дорогах. Патрульна поліція підкреслює, що прилади TruCAM використовуються разом з камерами автоматичної фіксації для досягнення максимальної ефективності контролю за швидкістю руху.

Що таке TruCAM

TruCAM — це сучасний лазерний пристрій, який дозволяє вимірювати швидкість транспортних засобів та фіксувати порушення у фото- та відеорежимі. Прилад здатний чітко фіксувати номерні знаки автомобілів на відстані до 150 метрів. Також дозволяє одночасно вимірювати швидкість для легкових автомобілів та вантажівок, маючи різні налаштування швидкісного режиму.

Важливо зазначити, що у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю швидкості тимчасово не використовуються. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях вони застосовуються лише на окремих ділянках доріг.

Поліція нагадує водіям, що про використання приладів вимірювання швидкості попереджатимуть спеціальні дорожні знаки. Крім того, у місцях фіксації порушень буде встановлено службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Водіям рекомендують дотримуватися правил дорожнього руху та встановлених обмежень швидкості для забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" писав, в Україні почали штрафувати за приховування номерів від камер автофіксації. Якщо ваш номерний знак не можна прочитати з відстані 20 метрів, то це карається штрафом.