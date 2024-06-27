Не сделал это перед пешеходным – получил штраф: в Украине водителей массово наказывают на 340 грн

Штраф не велик, однако все равно не приятно

Каждый пешеход хоть раз в жизни оказывался в ситуации, когда автомобиль не остановился перед "зеброй". Такое пренебрежение правилами очень раздражает, но может привести к трагическим последствиям. До того же, мало кто из водителей знает, что в Украине каждый день наказывают за такие нарушения.

Штраф за непредоставление приоритета пешеходам на пешеходном переходе составляет 340 гривен. Недавно в Ровенской области произошел показательный случай: 63-летний водитель проигнорировал пешеходный переход и поплатился за это. Полицейский офицер Варасской территориальной громады обнаружил такое нарушение и выписал штраф. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Ровенщины.

Полиция Ровенской области приводит тревожную статистику: за пять месяцев этого года в области произошло 96 ДТП с участием пешеходов. Последствия впечатляют: 75 человек получили травмы, а 19 погибли. Эти цифры ярко демонстрируют, почему так важно соблюдать правила.

Согласно части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за непредоставление пешеходов на переходах предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Эта сумма может показаться небольшой, но она призвана напомнить водителям об их ответственности на дороге.

Помните: пешеходный переход – это не место для проверки реакции пешеходов. Уменьшайте скорость, приближаясь к "зебре", и будьте готовы остановиться. Ваша внимательность может сохранить кому-то жизнь.

А вы знали, что в некоторых странах Европы штрафы за подобные нарушения могут достигать нескольких сотен евро? Украина пока более лояльна к водителям, но это не повод пренебрегать правилами.

Ранее Телеграф писал, что в правилах дорожного движения есть 1 исключение, когда можно пересекать двойную сплошную полосу. Штрафовать не вправе.