Укр

Водителям на заметку: где в Киеве стоят полицейские с TruCam, опубликован список

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Водителям на заметку: где в Киеве стоят полицейские с TruCam, опубликован список Новость обновлена 06 марта 2024, 19:04

О приборах должны информировать дорожные знаки

Полиция Киева напомнила гостям и жителям города, что на дорогах столицы сотрудники правоохранительных органов следят за скортсным режимом с помощью приборов TruCam. Они используются на опасных участках.

Список улиц, где измеряют скорость движения данным прибором опубликовала пресс-служба Патрульной полиции. Отмечается, что о местах, где полицейские осуществляют контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, должны информировать дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.

Список улиц:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейського до площади Одеської);
  • улица Академіка Заболотного;
  • улица Борщагівська;
  • улица Соборності;
  • Новоірпінська траса;
  • Гостомельське шоссе;
  • бульвар Лесі Українки.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевские полицейские взялись за расследование масштабного пожара в экопарке "Осокорки".