Водителям на заметку: где в Киеве стоят полицейские с TruCam, опубликован список
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О приборах должны информировать дорожные знаки
Полиция Киева напомнила гостям и жителям города, что на дорогах столицы сотрудники правоохранительных органов следят за скортсным режимом с помощью приборов TruCam. Они используются на опасных участках.
Список улиц, где измеряют скорость движения данным прибором опубликовала пресс-служба Патрульной полиции. Отмечается, что о местах, где полицейские осуществляют контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, должны информировать дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.
Список улиц:
- проспект Миколи Бажана;
- проспект Берестейський;
- Набережне шосе;
- проспект Броварський;
- проспект Академіка Палладіна;
- Столичне шосе;
- Кольцевая дорога (от проспекта Берестейського до площади Одеської);
- улица Академіка Заболотного;
- улица Борщагівська;
- улица Соборності;
- Новоірпінська траса;
- Гостомельське шоссе;
- бульвар Лесі Українки.
Напомним, ранее мы писали о том, что киевские полицейские взялись за расследование масштабного пожара в экопарке "Осокорки".