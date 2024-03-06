Водителям на заметку: где в Киеве стоят полицейские с TruCam, опубликован список

О приборах должны информировать дорожные знаки

Полиция Киева напомнила гостям и жителям города, что на дорогах столицы сотрудники правоохранительных органов следят за скортсным режимом с помощью приборов TruCam. Они используются на опасных участках.

Список улиц, где измеряют скорость движения данным прибором опубликовала пресс-служба Патрульной полиции. Отмечается, что о местах, где полицейские осуществляют контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, должны информировать дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.

Список улиц:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейського до площади Одеської);

улица Академіка Заболотного;

улица Борщагівська;

улица Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шоссе;

бульвар Лесі Українки.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевские полицейские взялись за расследование масштабного пожара в экопарке "Осокорки".