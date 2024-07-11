"Если палка смотрит вправо..." Как запомнить жесты регулировщика при помощи короткого стишка

Чтобы быстро освежить память, предлагаем простой мнемонический стишок

В связи с участившимися отключениями электроэнергии в Украине, на дорогах страны все чаще можно встретить регулировщиков. Они заменяют неработающие светофоры, обеспечивая безопасность и порядок дорожного движения в сложных условиях.

Однако многие водители, привыкшие к автоматизированному регулированию, могут испытывать трудности в понимании жестов регулировщика. Чтобы освежить память и повысить безопасность на дорогах, предлагаем вам простой способ запомнить основные сигналы с помощью мнемонического стишка.

Стишок для запоминания

Вот этот полезный стишок:

"Палка верх устремлена – всем стоять велит она.

Если палка смотрит вправо — ехать не имеешь права.

Если палка смотрит в рот — делай правый поворот.

Если палка смотрит влево — поезжай как королева.

"Голые" грудь и спина — для водителя стена!"

Расшифровка жестов

Разберем каждую строчку:

Когда жезл поднят вверх — всем участникам движения следует остановиться. При этом абсолютно не важно, какой частью корпуса он к вам повернулся. Жезл направлен вправо — движение запрещено. Сигнал должен расцениваться как красный свет светофора, то есть, транспортные средства, оказавшиеся справа от инспектора, обязаны остановиться и дожидаться следующих указаний. Жезл направлен на водителя — можно осуществлять правый поворот. Жезл направлен строго на вас, значит, можно поворачивать только вправо, в других направлениях движение запрещено. Жезл направлен влево — вы можете двигаться во всех направлениях. В этом случае к вам регулировщик стоит боком. Регулировщик стоит к водителю грудью или спиной — движение запрещено. Если регулировщик развернулся к вам спиной или лицом — это равносильно красному сигналу светофора.

Этот простой стишок поможет водителям быстро вспомнить правильную реакцию на жесты регулировщика. Это особенно важно в условиях интенсивного городского движения или при неисправности светофоров.

Ранее "Телеграф" писал и о дополнительных сигналах регулировщиков. Они также могут использовать свисток для привлечения внимания водителей.