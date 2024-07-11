"Як рука стирчить доправа..." Як запам’ятати жести регулювальника за допомогою короткого віршика

Щоб швидко освіжити пам’ять, пропонуємо простий мнемонічний віршик

У зв’язку з відключеннями електроенергії, що почастішали в Україні, на дорогах все частіше можна зустріти регулювальників. Вони замінюють непрацюючі світлофори, забезпечуючи безпеку та порядок дорожнього руху у складних умовах.

Однак багато водіїв, які звикли до автоматизованого регулювання, можуть відчувати труднощі у розумінні жестів регулювальника. Щоб освіжити пам’ять та підвищити безпеку на дорогах, пропонуємо вам простий спосіб запам’ятати основні сигнали за допомогою мнемонічного віршика.

Вірш для запам’ятовування

Ось цей корисний віршик:

"Як рука стирчить уліво — проїжджай, як закортіло;

Руки в сторони у копа — зупинись, інакше ж@па;

Руку виставив до вас — повертати вправо час;

Паралельно став по смузі — вправо й прямо їдьте, друзі;

Як рука стирчить доправа — їхати немає права;

Руку звів він догори — зупинися і замри;

Заїзд в спину і в живіт — заборонений кульбіт.

Розшифровка жестів

Розберемо кожен рядок:

Коли жезл піднято догори — всім учасникам руху слід зупинитися. При цьому абсолютно не важливо, якою частиною корпусу регулювальник повернувся до вас. Жезл спрямований праворуч — рух заборонено. Сигнал повинен розцінюватися як червоне світло світлофора, тобто транспортні засоби, що опинилися праворуч від інспектора, зобов’язані зупинитися і чекати на наступні вказівки. Жезл спрямований на водія – можна здійснювати правий поворот. Жезл спрямований суворо на вас, отже, можна повертати лише праворуч, в інших напрямках рух заборонено. Жезл спрямований вліво – ви можете рухатися у всіх напрямках. У цьому випадку регулювальник стоїть боком до вас. Регулювальник стоїть до водія грудьми чи спиною – рух заборонено. Якщо регулювальник розвернувся до вас спиною або обличчям, це рівнозначно червоному сигналу світлофора.

Цей простий віршик допоможе водіям швидко згадати правильну реакцію на жести регулювальника. Це особливо важливо в умовах інтенсивного міського руху або при несправності світлофорів.

Раніше "Телеграф" писав і про додаткові сигнали регулювальників. Вони також можуть використовувати свисток для привернення уваги водіїв.