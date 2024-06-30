Задержали авто и "впаяли" штраф на 34 тысячи: в Украине водитель поплатился за популярное нарушение

Укртрансбезопасность выписала большой штраф и запретила движение к устранению нарушений

На Черниговщине инспекторы остановили грузовик, который значительно превышал допустимые весовые нормы. Водитель поплатился за это немалым штрафом.

В ходе плановой проверки на трассе М-02 было обнаружено транспортное средство, общая масса которого составила почти 43 тонны. Это на 7,47% больше, чем разрешено для такого типа автомобилей. Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

Нарушителя не просто оштрафовали, но и заблокировали автомобиль до устранения нарушения. Такая практика стала возможна благодаря недавно принятому постановлению Кабмина.

Кроме перегрузки у водителя обнаружили отсутствие необходимых документов. Это придало ему еще один штраф. Не обошли вниманием и грузоотправителя, наказанного за внесение ложных данных о массе груза в товарно-транспортную накладную.

Общая сумма штрафов составила 34 тысяч гривен. Эта ситуация напоминает водителям о важности соблюдения установленных норм. Ведь перегрузка автотранспорта не только приводит к разрушению дорог, но может стоить перевозчикам и водителям немалых денег.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что в Украине изменили порядок регистрации авто. Это коснется всех водителей.