Задержали авто и "впаяли" штраф на 34 тысячи: в Украине водитель поплатился за популярное нарушение
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Укртрансбезопасность выписала большой штраф и запретила движение к устранению нарушений
На Черниговщине инспекторы остановили грузовик, который значительно превышал допустимые весовые нормы. Водитель поплатился за это немалым штрафом.
В ходе плановой проверки на трассе М-02 было обнаружено транспортное средство, общая масса которого составила почти 43 тонны. Это на 7,47% больше, чем разрешено для такого типа автомобилей. Об этом сообщает Укртрансбезопасность.
Нарушителя не просто оштрафовали, но и заблокировали автомобиль до устранения нарушения. Такая практика стала возможна благодаря недавно принятому постановлению Кабмина.
Кроме перегрузки у водителя обнаружили отсутствие необходимых документов. Это придало ему еще один штраф. Не обошли вниманием и грузоотправителя, наказанного за внесение ложных данных о массе груза в товарно-транспортную накладную.
Общая сумма штрафов составила 34 тысяч гривен. Эта ситуация напоминает водителям о важности соблюдения установленных норм. Ведь перегрузка автотранспорта не только приводит к разрушению дорог, но может стоить перевозчикам и водителям немалых денег.
Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что в Украине изменили порядок регистрации авто. Это коснется всех водителей.