Сканер против угона, дешевый автопилот и не только: 5 технологий, которые навегда изменят авто в 2025 году

Автомобильная индустрия стоит на пороге цифровой революции

В автомобильной индустрии прогресс идет семимильными шагами. То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью.

Вот пять инновационных технологий, которые были представлены на выставке CES в Лас-Вегасе в начале этого года. И они уже готовы к внедрению в серийные автомобили, а некоторые из них появятся на рынке уже через несколько месяцев.

1. Ультраширокий изогнутый дисплей

Компания Continental представила впечатляющий 47.5-дюймовый изогнутый дисплей шириной 1.29 метра. Этот экран простирается от левой до правой передней стойки автомобиля, фактически заменяя несколько отдельных дисплеев, используемых в современных автомобилях. Расположенный на границе между приборной панелью и лобовым стеклом, он не отвлекает внимание водителя от дороги. Интерфейс управления остается невидимым, когда не используется.

2. Система распознавания лиц

Ключевым дополнением к ультраширокому дисплею является система распознавания лиц. Она сканирует лицо водителя, загружает его индивидуальный профиль и защищает автомобиль от угона. В дисплей интегрирован сенсор Trinamix и специальное программное обеспечение. Эта система также позволяет безопасно совершать мобильные платежи прямо из автомобиля без необходимости использования других устройств.

3. Доступный автопилот

Continental и их партнер Ambarella разработали решение, которое значительно снижает стоимость и энергопотребление систем автономного вождения. Микрочипы калифорнийской компании в сочетании с сенсорами Continental существенно снижают цену, но главное, потребление энергии для функционирования системы. Чип CV3 от Ambarella обрабатывает информацию быстрее при примерно в пять раз лучшей энергоэффективности по сравнению с конкурентами.

4. Лидар дальнего действия

Большим шагом к автономному вождению является разработанный Continental лидар дальнего действия HRL 131. Созданный совместно с компанией AEye, это первый в автомобильной индустрии лидар, способный обнаруживать машины на расстоянии 300 метров, а пешеходов — более чем за 200 метров. Кроме того, технология способна обнаруживать даже небольшие предметы на высокой скорости, например, кирпич, упавший на проезжую часть.

5. Умный жилет для велосипедистов

Continental и Urban Circus разработали жилет, который делает велосипедистов чрезвычайно легко обнаруживаемыми для сенсоров автомобиля. В ткань добавлены вставки, которые считываются лидаром и камерами авто. Кроме того, жилет имеет флуоресцентные полосы для легкого распознавания днем и специальные светоотражающие ленты для ночного времени.

Эти технологии демонстрируют, насколько быстро развивается автомобильная индустрия, стремясь сделать вождение более безопасным, удобным и автономным. Уже скоро мы сможем увидеть эти инновации в серийных автомобилях, что приблизит нас еще на шаг к будущему, которое раньше казалось недостижимым.

Ранее "Телеграф" писал, что известные автопроизводители отказываются от хромированных деталей. Эта тенденция отражает изменение приоритетов автомобильной индустрии, но не только.